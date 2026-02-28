Забудьте про замочування: як садити солодку кукурудзу, щоб 100% проросла кожна насінина

Якісне насіння ультрасолодкої кукурудзи коштує недешево, а при прямому посіві в ґрунт усі зусилля можуть піти прахом, адже в землі повно не лише патогенної мікрофлори, а й голодних шкідників усіх мастей.

Останнім часом багато городників розчарувалися, купуючи дешеві пакетики з насінням кукурудзи. Або вона виростала несмачною, або її з’їдали жучки-павучки, віруси-шмируси, будь-хто, тільки не рідні та близькі.

Що робити? Купуйте трохи дорожче, виростіть розсадним способом і цим ви гарантуєте шикарний урожай смачної, солодкої, ароматної кукурудзи. Ви тільки уявіть, з яким задоволенням будуть їсти ці качани ваші діти та онуки!

Отже, як вирощувати цінні гібриди цукрової кукурудзи, щоб забезпечити 100% схожість? Є простий спосіб.

Важливо: насіння цукрової кукурудзи не можна заздалегідь замочувати, як це заведено у наших дідусів і бабусь!

Вам потрібні касети, які набиваються добрим субстратом. Потім ви проливаєте їх водою, а через добу (!) розкладаєте насіння кукурудзи по одному зернятку в сухому вигляді в комірку. Зверху присипаєте тим самим зволоженим ґрунтом. До сходів більше не поливати .

Коли сіяти кукурудзу?

Вік розсади кукурудзи не повинен перевищувати 20-28 днів. Значить, якщо ви висаджуватимете 15-25 травня, посів повинен пройти в 20 числа квітня до початку травня.

Який сорт цукрової кукурудзи вибрати? Вибір зараз великий, і щоб не витрачати час, візьміть, наприклад, ультраранній гібрид Роттердам (він дозріє найпершим!), і ранню кукурудзу Палітра, яка подарує врожай трохи пізніше. Ух і смакота вас чекає влітку!

Чудова схожість у цукрової кукурудзи!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як швидко перевірити насіння на схожість — іноді краще витратити 15 хвилин на тест якості насіння, ніж потім пересіювати наново.