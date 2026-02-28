Рус

Забудьте про замочування: як садити солодку кукурудзу, щоб 100% проросла кожна насінина

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як садити кукурудзу через розсаду
Як садити кукурудзу через розсаду. Фото Колаж "Телеграфу"

Якісне насіння ультрасолодкої кукурудзи коштує недешево, а при прямому посіві в ґрунт усі зусилля можуть піти прахом, адже в землі повно не лише патогенної мікрофлори, а й голодних шкідників усіх мастей.

Останнім часом багато городників розчарувалися, купуючи дешеві пакетики з насінням кукурудзи. Або вона виростала несмачною, або її з’їдали жучки-павучки, віруси-шмируси, будь-хто, тільки не рідні та близькі.

Що робити? Купуйте трохи дорожче, виростіть розсадним способом і цим ви гарантуєте шикарний урожай смачної, солодкої, ароматної кукурудзи. Ви тільки уявіть, з яким задоволенням будуть їсти ці качани ваші діти та онуки!

Отже, як вирощувати цінні гібриди цукрової кукурудзи, щоб забезпечити 100% схожість? Є простий спосіб.

Важливо: насіння цукрової кукурудзи не можна заздалегідь замочувати, як це заведено у наших дідусів і бабусь!

Вам потрібні касети, які набиваються добрим субстратом. Потім ви проливаєте їх водою, а через добу (!) розкладаєте насіння кукурудзи по одному зернятку в сухому вигляді в комірку. Зверху присипаєте тим самим зволоженим ґрунтом. До сходів більше не поливати.

Коли сіяти кукурудзу?

Вік розсади кукурудзи не повинен перевищувати 20-28 днів. Значить, якщо ви висаджуватимете 15-25 травня, посів повинен пройти в 20 числа квітня до початку травня.

Який сорт цукрової кукурудзи вибрати? Вибір зараз великий, і щоб не витрачати час, візьміть, наприклад, ультраранній гібрид Роттердам (він дозріє найпершим!), і ранню кукурудзу Палітра, яка подарує врожай трохи пізніше. Ух і смакота вас чекає влітку!

Як правильно посадити кукурудзу
Чудова схожість у цукрової кукурудзи!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як швидко перевірити насіння на схожість — іноді краще витратити 15 хвилин на тест якості насіння, ніж потім пересіювати наново.

Теги:
#Кукурудза #Розсада #Город