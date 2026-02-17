ТОП-3 сорта раннего редиса: бегите в магазин за семенами, пока не разобрали

Какие сорта редиса самые устойчивые и надежные?

Называем три сорта редиски, которая плодоносит в затенении и в прохладную погоду: Джура Селеста Джолли

Начинающие огородники часто задаются вопросом, какие же сорта редиски — лучшие. Зная, как легко иногда редис может идти в стрелки, и какой жестким и мелким может быть сам корнеплод, трудно переоценить важность выбора правильного сорта.

До весны осталось совсем чуть-чуть, а вы еще не купили семена редиса? Мы с удовольствием подскажем, какие сорта нужно посеять обязательно, чтобы гарантированно получить ранний вкусный и полезный урожай. Ведь редис, как и некоторые другие овощи, можно сеять, пока на улице еще холодно.

Джура

Очень ранний сорт редиса из Нидерландов отличается равномерными округлыми и яркими плодами. К плюсам можно отнести еще и высокую урожайность и гарантированным отсутствием пустот.

Сорт редиса "Джура" — слюнки потекли?

Селеста

Это сорт голландской селекции со сроком вегетации 20-25 дней. Урожайный, ярко-красный редис округлой формы весом 30-40 грамм. Преимуществом Селесты является возможность ее круглогодичного посева.

Редис "Селеста". Фото: semena.in.ua

Джолли

Это уже подарок от селекционеров из Франции. Джолли по срокам уступает Селесте (30-40 дней до сбора урожая с момента всходов), да и плоды у нее чуть меньше (25-30 грамм). Но она может похвастаться способностью расти и плодоносить в условиях недостаточного освещения, а также успешно противостоит мучнистой росе и белой гнили.

Редис "Джоли". Фото: semena.in.ua

