Укр

ТОП-7 ультраранних сортов болгарского перца: успей посеять в феврале!

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лучший ранний болгарский перец
Лучший ранний болгарский перец. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чем раньше урожай, тем больше от него пользы, будь то продажа на рынке или вкусная и полезная еда для родных и близких. И первую рассаду уже можно высадить в теплицу или под дугами с агроволокном.

В преддверии весны опытные огородники спешат посеять сладкий перец, поскольку он в отличие от прочих культур может всходить очень долго, особенно если ему не обеспечить нужное количество тепла.

Поэтому чтобы урожай не заставил себя долго ждать, следует заранее выбрать сорта болгарского перца с ультра ранним сроком созревания. А еще ниже перечисленные сорта и гибриды отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к температурным колебаниям. Выращивать из можно как в теплицах (отапливаемых или нет), так и в открытом грунте или под агроволокном. Итак:

Блонди

Гибрид, урожай с которого собирают уже через 56-60 дней с момента высадки рассады. Бело-желтый кубовидный перец, который имеет отменную устойчивость к колебаниям температур, что особенно важно для ранних сортов.

Болгарский перец Блонди
Болгарский перец Блонди

Лотта

Созревает через 60-65 дней, отличается салатовым цветом, который позднее переходит в красный. Толстостенные конусовидные плоды красивы как на огороде, так и в тарелке.

Болгарский перец Лотта
Болгарский перец Лотта

Мадонна

Желтый (в биологической спелости красный) перец блочного типа (60-65 дней), отличается высокой облиственностью, что позволяет плодам успешно укрываться от солнечных ожогов.

Болгарский перец Мадонна
Болгарский перец Мадонна

Джипси

Красный кубовидный гибрид венгерского типа. 60 дней. Имеет универсальное предназначение, будь то употребление в свежем виде или приготовление самых разных блюд.

Болгарский перец Джипси
Болгарский перец Джипси

Сноувайт

Перец снежно-белый, как следует из названия. 55 дней до урожая и великолепная устойчивость к погодным капризам.

Болгарский перец Сноувайт
Болгарский перец Сноувайт

Абей

50 суток после высадки рассады и вы сможете собирать урожай этого яркого желто-зеленого красавца. Крупный с толстыми стенками, пройти мимо просто невозможно.

Болгарский перец Абей
Болгарский перец Абей

Капело

60-65 дней, этот гибрид считается одним из лучших для реализации ранней продукции сладкого перца на рынке. Одномерные конические плоды яркого цвета, компактное густо лиственное растение — урожай вас порадует.

Болгарский перец Капело
Болгарский перец Капело

Фото: vesnodar.com.ua

Напомним, ранее "Телеграф" делился 7 секретами, как вырастить сильную и качественную рассаду болгарского перца.

Теги:
#Перец #Сад #Рассада #Огород