ТОП-7 ультраранних сортов болгарского перца: успей посеять в феврале!

Чем раньше урожай, тем больше от него пользы, будь то продажа на рынке или вкусная и полезная еда для родных и близких. И первую рассаду уже можно высадить в теплицу или под дугами с агроволокном.

ТОП-7 сортов болгарского (сладкого) перца, который будет плодоносить раньше прочих: Блонди Лотта Мадонна Джипси Сноувайт Абей Капело

В преддверии весны опытные огородники спешат посеять сладкий перец, поскольку он в отличие от прочих культур может всходить очень долго, особенно если ему не обеспечить нужное количество тепла.

Поэтому чтобы урожай не заставил себя долго ждать, следует заранее выбрать сорта болгарского перца с ультра ранним сроком созревания. А еще ниже перечисленные сорта и гибриды отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к температурным колебаниям. Выращивать из можно как в теплицах (отапливаемых или нет), так и в открытом грунте или под агроволокном. Итак:

Блонди

Гибрид, урожай с которого собирают уже через 56-60 дней с момента высадки рассады. Бело-желтый кубовидный перец, который имеет отменную устойчивость к колебаниям температур, что особенно важно для ранних сортов.

Болгарский перец Блонди

Лотта

Созревает через 60-65 дней, отличается салатовым цветом, который позднее переходит в красный. Толстостенные конусовидные плоды красивы как на огороде, так и в тарелке.

Болгарский перец Лотта

Мадонна

Желтый (в биологической спелости красный) перец блочного типа (60-65 дней), отличается высокой облиственностью, что позволяет плодам успешно укрываться от солнечных ожогов.

Болгарский перец Мадонна

Джипси

Красный кубовидный гибрид венгерского типа. 60 дней. Имеет универсальное предназначение, будь то употребление в свежем виде или приготовление самых разных блюд.

Болгарский перец Джипси

Сноувайт

Перец снежно-белый, как следует из названия. 55 дней до урожая и великолепная устойчивость к погодным капризам.

Болгарский перец Сноувайт

Абей

50 суток после высадки рассады и вы сможете собирать урожай этого яркого желто-зеленого красавца. Крупный с толстыми стенками, пройти мимо просто невозможно.

Болгарский перец Абей

Капело

60-65 дней, этот гибрид считается одним из лучших для реализации ранней продукции сладкого перца на рынке. Одномерные конические плоды яркого цвета, компактное густо лиственное растение — урожай вас порадует.

Болгарский перец Капело

Фото: vesnodar.com.ua

