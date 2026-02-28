Не просто десерт: що таке Amedei Porcelana і чому за ним полюють колекціонери

Італійська плитка з обмеженої партії, яку журнал Food & Wine назвав "найбажанішим шоколадом у світі"

Є речі, які складно назвати просто їжею. Ікра білуги, трюфелі з П'ємонту, вино Romanée-Conti — це скоріше досвід, ритуал, момент, який запам'ятовується.

У світі шоколаду таким абсолютним еталоном давно став Amedei Porcelana — італійська плитка, за якою полюють колекціонери й гастрономи з усього світу. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Чому "порцеляна"?

Назва — не маркетинговий хід, а буквальний опис. Какао-боби сорту Porcelana мають напівпрозору білу м'якоть, схожу на тонку порцелянову поверхню. Це генетично чистий Criollo — найрідкісніший різновид какао на планеті, що росте лише в кількох долинах Венесуели, переважно в легендарному регіоні Чуао.

Дерева Criollo надзвичайно примхливі. Один невдалий сезон дощів — і врожаю немає. Саме через це боби Porcelana цінують так само як виноград Grand Cru у Франції: земля, мікроклімат і примха природи вирішують усе.

Смак, який неможливо пояснити — тільки відчути

Amedei Porcelana — це 70-відсотковий темний шоколад, але він не має жодної агресивної гіркоти, яку ми звикли асоціювати з темним шоколадом. Текстура оксамитова й тане миттєво. Аромат теплий — мед, горіхова скоринка, щось майже домашнє. У смаку — фундук, свіжий хліб, ледь вловима фруктова кислинка. А головне — тривалий чистий післясмак без терпкого "фіналу", що псує більшість масових плиток.

Це шоколад, який не їдять нашвидкуруч. Його дегустують — так само повільно й уважно, як витримане віскі чи бургундське вино.

Плитка з номером — як вініл першого пресу

За виробництвом Porcelana стоїть тосканська мануфактура Amedei, заснована Сесілією Тессьєрі — першою жінкою-шоколатьє Італії. Щороку вона випускає строго обмежену партію плиток, і кожна з них має власний серійний номер.

Для знавців знайти конкретний номер — це як придбати рідкісну поштову марку чи альбом першого випуску. Журнал Food & Wine свого часу назвав Porcelana "найбажанішим шоколадом у світі" — і, видається, відтоді нічого не змінилося.

Подарунок для того, у кого є все

Якщо ви шукаєте щось справді незвичайне — нумерована плитка Amedei Porcelana стане саме тим подарунком, що не загубиться серед інших. Адже за кожним шматочком — венесуельське сонце, тосканська майстерність і кілька сотень років традиції, зібрані в 50 грамах шоколаду.

Це не солодощі. Це — погляд на те, яким може бути смак.

