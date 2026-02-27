Золото, шампанское и Swarovski в одной коробке: что это за конфеты и сколько они стоят

Секрет не только в шоколаде ручной работы или французском шампанском внутри

Есть подарки, а есть утверждение о статусе. The Chocolate Luxury Truffles – это второе, завернутое в первое. Тосканские трюфели ручной работы в съедобном золоте и кристаллах Swarovski давно вышли за пределы кондитерской индустрии.

Они стали культурным феноменом для тех, кто решает, что подарить человеку, у которого есть все. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Тосканский секрет с привкусом шампанского

Основу этих трюфелей составляет 63% темный шоколад ручной работы, изготовленный в Тоскане — регионе, более известном своим вином и мрамором, чем шоколадом. Именно поэтому мастерская недалеко от Пизы остается исключение из правила. Рецептуру здесь держат в строгом секрете, однако известно главное: начинка пропитана премиальным французским шампанским. Никаких эссенций или ароматизаторов только живой напиток с его натуральным перляжем.

Результат – это игра ощущений, которую трудно описать словами. Легкое игристое послевкусие, изящные нотки бриоша, медовые оттенки какао — все вместе создает эффект праздника даже в кусочке размером с лесной орех. Это не просто конфета. Это микроспектакль в несколько актов.

24 карата на десерт

Трюфели украшают съедобным 24-каратным золотом. Технически оно является пищевым продуктом, нейтральным по вкусу – но именно этот нюанс превращает дегустацию в перформанс. Золотая пленка наносится вручную на любую конфету без исключений. Мастера тратят до нескольких минут на одну единицу, тщательно покрывая поверхность тонкими пластинками металла.

Тот момент, когда вы открываете коробку, – это театральная пауза перед апогеем. Темные шары, мерцающие золотом под светом, больше похожи на уменьшенные планеты, чем на кондитерские изделия.

Драгоценная оправа — кристаллы Swarovski

Футляр для трюфелей инкрустирован сотнями кристаллов Swarovski и блестит, словно ювелирный ящик из первоклассного бутика. Дизайнеры бренда сознательно отказались от одноразовой упаковки: после дегустации футляр живет дальше как элегантный ящик для украшений, декоративный аксессуар или даже самостоятельный подарок. Это решение повышает воспринимаемую ценность продукта и одновременно снимает вопрос: "А что потом делать с этой красотой?"

Сколько стоит вкусная роскошь

Примерная цена лимитированного набора The Chocolate Luxury Truffles на момент выхода в 2011 году – 295 дол. Набор имеет статус коллекционного подарка класса люкс.

Да, в мире существуют еще более дорогие шоколадные наборы — в частности, от Patchi или Harrods за десятки тысяч долларов. Но именно тосканский вариант с золотом и Swarovski стал эталоном премиум-подарка. Он находится в той золотой зоне, где высокая цена слегка шокирует, но остается доступной для реального покупателя.

Этот продукт олицетворяет не просто гастрономическое удовольствие, а саму идею подарка для тех, у кого уже есть все. Кусочек золота на языке, шампанское в начинке и кристаллы в ладонях – это не просто десерт.

