"Його Барсік здав". Пес з обушків став героєм Threads і насмішив українців (фото)

У Threads вже створили тематичні меми

У мережі завірусилось фото з одного з обшуків поліції у справі про розкрадання грошей на ремонт Трипільської ТЕС. На знімку було заблюрено не тільки обличчя чоловіка, а й морда собаки.

Відповідне фото завірусилось в Threads. Користувачі створювали тематичні жарти та меми.

Як видно на знімку, яке було зроблено під час обшуків правоохоронців, обличчя підозрюваного замаскували, однак чомусь те саме зробили й з собакою. Чому саме так сталось не відомо, однак користувачів цей курйоз розвеселив.

Собаці заблюрили морду на фото з обшуків

Меми про собаку з заблюреною мордою

Одним з найпопулярніших став мем про адвоката та "адвопеса". Люди жартували, що пес тепер теж має підозру, хоча хотів просто підзаробити. Згадували в коментарях й схожі випадки з котами. Люди жартували:

Ех шкода цього добряка, його походу Барсік здав.

А собаааку за шо?

Шарік, ти ж казав ніяких проблєм потім не буде…

Шарік міняй імʼя і хозяєв. І підроблюй ветпаспорт

Для довідки

Поліція викрила схему розкрадання понад 50 млн гривень державних коштів під час ремонту Трипільської ТЕС. Було вручено підозру шістьом фігурантам, двох з яких знайшли у Буковелі на відпочинку. Відомо, що змова відбулася ще на етапі проведення тендерних процедур. Щоб отримати потрібних переможців, були створені неконкурентні умови "відкритих" торгів. Всі факти підтверджуються матеріалами негласних слідчих дій.

