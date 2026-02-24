"Пятый год операции Киев за три дня". Украинцы с мемами встретили годовщину вторжения

Упомянули даже COVID-19

Во вторник, 24 февраля 2026 года, Украина отмечает четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения. Несмотря на всю трагичность и жестокость события, украинцы нашли силы пошутить и сделать тематические мемы.

"Телеграф" собрал самые лучшие из них. Напомним, что Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Одной из главных тем для мемов стало то, что в первые дни вторжения Кремль продвигал пропаганду "Возьмем Киев за три дня". Однако уже прошел четвертый год, как россиянам не удалось воплотить свой замысел.

Мемы о 24 февраля 2022

Достаточно много мемов было и о том, что до 24 февраля 2022 года почти каждый украинец не верил, что полномасштабная война начнется. Однако к утру 24 февраля во многих городах раздались взрывы, а границы нашего государства начали атаковать.

Фактически украинцы рассказывают, что этот день разделил их жизнь на "До" и "После". Ведь вместо приложений с авиакомпаниями появились приложения тревог, в мессенджерах стало больше мониторов, а контроль за событиями и новостями вырос в разы.

Еще одной темой для мемов стал COVID-19, ведь с 2019 года — эта вирусная болезнь была одной из наибольших угроз и тем для обсуждения. Но после начала полномасштабной войны ковид отошел на задний план.

