Сразу несколько запретов: этот дорожный знак вводит водителей в заблуждение (фото)

Через него могут оштрафовать сразу несколько транспортных средств

В правилах дорожного движения есть знаки, которые изучили еще во время теоретических учений в автошколах, но позже забыли, потому что очень редко встречаются на дорогах. Одним из таких является "Движение указанных транспортных средств запрещено".

Объяснение об этом знаке можно найти в "Green-way". Там есть комментарий эксперта.

Знак, который часто неправильно трактуют водители

Пример маневра и дорожный знак. Фото: Телеграф

Знак "Движение указанных транспортных средств запрещено" ограничивает движение тракторов, самоходных машин, гужевых тележек, саней, верховых и вьючных животных. Также им запрещен перегон скота на участках дороги, где установлен знак.

Действие знака начинается с места его установки. Это означает, что все тракторы и самоходные машины (грейдеры, экскаваторы, асфальтоукладочная техника), тележки, сани и животные под седлом или вьючные не могут попадать в зону действия знака.

Обычно знак ставят на скоростных участках, сужениях дороги или в других местах, где пребывание медленного или габаритного транспорта создает опасность и препятствия движению. Кроме того, в таких зонах продукты жизнедеятельности животных нежелательны.

Другие выезды на этот участок могут иметь таблички "Направление действия", ограничивающие движение в конкретном направлении. Если выезды не отмечены знаком, движение запрещенных транспортных средств разрешается.

Водители, живущие или работающие в зоне действия знака, а также обслуживающие расположенные там предприятия, могут игнорировать запрет. При этом они должны следовать по дороге к нужному объекту кратчайшим путем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в чем разница между дорожными знаками "Одностороннее движение" и "Движение прямо" и как научиться их различать.