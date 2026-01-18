Луки и копья можно? В Украине обновили список запрещенных в школах предметов – это уже вызвало шутки

Правительство обновило перечень вещей, с которыми запрещено находиться в школах

Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень предметов, с которыми запрещено находиться в учебных заведениях. В него, кроме огнестрельного, пневматического и холодного оружия, включены многие виды опасного снаряжения.

Окончательно решение вступит в силу после официального опубликования соответствующего постановления на сайте Кабмина. Об этом сообщила народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга Народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

"Первый подзаконный нормативно-правовой акт во исполнение Закона Украины о мерах безопасности в школах утвердило Правительство", — написала Гришина.

По ее словам, в нем утвержден перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и помещениях школ. Среди них, в частности:

Огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.).

Имитации оружия (макеты, муляжи, устройства, игрушки).

Боеприпасы.

Взрывчатые и пиротехнические предметы.

Устройства для отстрела резиновых пуль.

Газовые баллончики, электрошокеры.

Спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки).

Инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки).

Легковоспламеняющиеся вещества.

Наркотические и психотропные вещества.

Табачные и электронные сигареты, приспособления для потребления табачных изделий без их сгорания.

Алкоголь, энергетические напитки.

В то же время, есть и некоторые исключения. Запрет не распространяется на предметы, которые используются в:

Образовательном процессе.

Хозяйственной деятельности школ.

Школьных музеях.

Во время спортивных и воспитательных мероприятий.

"Обязательное условие – контроль ответственных лиц. Ждем официальной публикации соответствующего постановления на сайте Кабмина", — добавила Гришина.

Как отреагировали в соцсетях

Пользователи с юмором отреагировали на подобную новость. Многие заявили, что вынуждены оставить нунчаки дома.

"А зачем теперь ходить в школу?";

"Блин, даже учителям? Хотелось бы пронести арбалет";

"А что так можно было?";

"Вот блин. А я как раз хотел нунчаки с собой захватить. Какая жалость";

"Вот за нунчаки обидно", — пишут пользователи.

Новость вызвала шквал шуток

"Без наркотиков я туда не ходил и не пойду";

"Значит с мечом и шпагой можно! 1000 чертей по коням!";

"А о чехле от гитары забыли)";

"А с РПГ можно?";

"И как теперь в школу без арбалета?"

"Это же кто-то сидел и такой: "О, а впиши нунчаки еще", — шутят в соцсетях.

Шутки пользователей

"А кто-то с этим ходил в школу?";

"А что раньше можно было?";

"А что до этого можно было ходить! Вот я потерял многое", — пишут в комментариях.

Комментарии о перечне запрещенных в школах вещей

"И вот как без бутылки и арбалета малому завтра в школу показаться?";

"И что, теперь половине детей запрещается доступ в школу?";

"Трудовому обучению конец) дети будут теперь только теорию учить, раз ничего приносить нельзя";

"Школьники, а-ну ка признавайтесь, все раньше ходили в школу с 0.5 водки?", — шутят пользователи.

Сообщения пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие города послушали правительство и прекратили очную учебу, а какие нет.