Урожай за 30 днів: три сорти найраніших огірків

Чим раніше отримаєш урожай, тим більше радості і навіть прибутку, чи не так? Пропонуємо вам посіяти такі огірки, яким потрібний лише місяць часу з моменту сходу до першого салату.

Селекція не стоїть на місці, компанії різних країн світу поспішають наввипередки задовольнити попит на ранні сорти. Але щоб не блукати в назвах, достатньо лише кількох найменувань, на які слід звернути особливу увагу як простим дачникам, так і професіоналам.

"Телеграф" приготував для вас список із 3 чудових ранніх сортів огірків для посадки у 2026 році:

Баде — гібрид з Туреччини, де розуміються на вирощуванні ранньої продукції, термін до врожаю 30-35 днів, величина плодів 12-14 см.

Огірки "Баде"

Фонтіна прибула до нас із Кореї. Цей огірочок за 30-35 днів дає до столу чудові корнішони 10-12 см завдовжки, і здатен тішити врожаєм просто на підвіконні.

Огірки "Фонтіна"

Гектор – насіння з Голландії. Цей огірок здатний дати врожай за 30-32 дні і тішить високою стійкістю до хвороб.

Огірки "Гектор"

Фото: vesnodar.com.ua

Всього 30 днів після сходів і перший салат, смачний, ароматний, на вашому столі. А щоб розтягнути задоволення можна слідом посіяти, наприклад, Северин, Аристократ і Амур, віддача від яких піде через 35-40 днів.

Також вам може бути цікаво: