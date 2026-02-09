Названы главные банки-неудачники и наиболее состоятельные структуры. НБУ дал подсказки клиентам

В рейтинге прибыльных лидирует ПриватБанк

Финансисты зарабатывают все больше, но меньше платят налогов. По итогам 2025 года украинская банковская система нарастила свою чистую прибыль (после налогообложения) на 39,4% — с 90,9 млрд грн до 126,8 млрд грн. В то же время, общая сумма уплаченных в бюджет налогов уменьшилась с 95,9 млрд грн до 84,8 млрд грн, то есть на 11,6%.

Это данные последней официальной отчетности, опубликованные Национальным банком.

Меньшие бюджетные отчисления прежде всего объясняются тем, что банкирам удалось в конце 2025-го пролоббировать себе уменьшение налоговой ставки с 50% (примененной и в 2024 году) до 25%. Был согласован возврат до 50% только в текущем, 2026 году.

А еще банкам удалось немного нарастить свои процентные заработки на депозитных сертификатах Нацбанка, гособлигациях и кредитовании (чистый процентный доход) – на 16% (до 271,9 млрд грн). Но на различных комиссиях, которые берут чуть ли не за каждую платежку или при обслуживании карт населения — на 12,4% (до 63,6 млрд грн), бесплатных услуг для людей почти не осталось. К тому же, резко — в 2,1 раза (до 4,5 млрд грн), были сокращены резервы. Финансисты начали относить больше клиентских кредитов не к рисковым, а к "хорошим", и в то же время в 2,6 раза сократили (до 3,7 млрд грн) резервы под гособлигации, вложения в которые оказались не такими уж пугающими. Что, наверное, связано с более строгим прошлогодним стресс-тестированием НБУ, во время которого каждый хотел украсить ситуацию.

Наибольшую доходность с 2025 года, как и годом ранее, показал государственный ПриватБанк с 29,1 млрд грн, хотя его заработок и уменьшился на 27,4% из-за списания долгов экс-акционеров на 151,5 млрд грн и уплату по этой причине дополнительных 37,5 млрд грн налогов, о чем уже писал "Телеграф". За ним, как и в прошлом году, следуют Сбербанк (с 16,6 млрд грн прибыли) и Райффайзен Банк (10,7 млрд грн). Заметно улучшил место в рейтинге заработков Универсал Банк, известный финтехом monobank — с 8 на 4, нарастив финансовый результат в 2,8 раза (до 10,3 млрд грн). А еще государственный Укрэксимбанк, сворачивающий обслуживание населения, поднялся с 11 ступени на 5-ю, увеличив прибыль в 3,2 раза (до 8,9 млрд грн).

Самые прибыльные банки по данным НБУ

Если говорить о новых прорывах, наибольших процентных приростах из прибыли, то их показали греческий Пиреус Банк МКБ — сразу в 9,1 раза (до 50,9 млн грн), Международный инвестиционный банк экс-президента Петра Порошенко — в 7,8 раза (до 92,6 млн грн) и банк "Глобус" (крупнейшие владельцы Елена Сильнягина и Сергей Мамедов) — в 7,7 раза (до 286,8 млн грн).

Число убыточных банков в 2025 году сократилось с 9 до 7 структур из 60 действующих.

Значительно улучшил финансовый результат и вышел в прибыль Правэкс Банк, имеющий итальянского акционера (Intesa Sanpaolo) — прирост прибыли в 106,5% (до 12,9 млн грн), тотально убыточный не только во время войны и еще до нее: заметно увеличил процентные заработки (на 24%, почти на 24%) в пять раз сократил резервы (оставил только 5,9 млн грн). А еще Юнекс Банк Ивана Свитека и Томаша Фиалы, который из убытка 23 млн грн в 2024-м поднялся до прибыли в 5 млн грн в 2025-м, и Индустриалбанк, где наибольшим совладельцем является Игорь Дворецкий (72,7% акций), который смог после ущерба на 20,6 млн грн выйти в плюс на 2,3 млн грн.

Убыточные банки по данным НБУ

Наибольший убыток за прошлый год зафиксирован в национализированном Первом инвестиционном банке — "минус" 63,2 млн грн, далее следует Кристалл Банка — "минус" 32,8 млн грн и банк "Украинский капитал" — "минус" 17,7 млн грн. А замкнул эту горе-семерку Альянс Банк Александр Сосиса (89,3% акций) с убытком 2,9 млн грн, который еще в 2024 году демонстрировал прибыльную деятельность (показал заработок в 18,4 млн грн).

Из 60 банков ухудшение финансового результата в прошлом году было зафиксировано только в 10, а у остальных (50 банков) улучшение в разной степени.