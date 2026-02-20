Сырки, которые обожали украинские дети в нулевых. Вспоминаем историю "Рыжого Апа" (старая реклама)

Эти сырки и десерты помнят еще и благодаря яркой рекламе

В нулевых годах были очень популярны детские молочные продукты "Рыжий Ап". Многие украинцы, которые взрослели в те годы, помнят йогурты, сырки, молочные коктейли и сырковую пасту с изображением рыжего озорника.

Продукцию "Рыжий Ап" в Украине производило ЧАО "Вимм-Билль-Дан Украина". Это был украинский филиал российского производителя молочной продукции и продуктов детского питания, пишет Liga.net.

Частное акционерное общество Вимм-Билль-Дан Украина образовалось после приобретения российской продовольственной компанией Вимм-Билль-Дан в 2000-2002 годах двух специализированных заводов по переработке молока в Украине. Детскую молочную продукцию "Рыжий Ап" производил ОАО "Киевский городской молочный завод №3".

Продукция Рыжий Ап

Однако это был недолгий период и детская молочка с рыжим озорником исчезла с полок магазинов. В 2011 году предприятие Вимм-Билль-Данн вместе с его украинским филиалом приобрела международная компания PepsiCo, молочные заводы производят детскую молочную продукцию под другими названиями — "Чудо", "Славяночка", "Марийка", "Агуня".

"Рыжий Ап" отличался яркой маркетинговой кампанией, ориентированной на детей. Рыжий зверек веселился и приглашал детей к приключениям. Многие помнят вкус сырков "Рыжий Ап" и веселую рекламу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о легендарных йогуртах нашего детства, которые обожали дети и боялись родители. Почему исчезли "Скелетоны".