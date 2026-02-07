Незабываемый вкус. Почему жвачки Center Shock были главным экстримом детей нулевых

Тот, кто мог удержать "каменное лицо", попробовав жвачку, становился героем дня

В конце 90-х и в нулевых годах среди украинских детей была очень популярна жевательная резинка Center Shock. Она была настоящим испытанием, потому что кислый вкус просто бил по рецепторам и заставлял лицо кривиться.

Главная особенность Center Shock – это контраст. Жвачка экстремально кислая, но внутри нее – вкусная сладкая начинка. Сначала скулы сводит от кислоты, а потом ты чувствуешь балансирующий и приятный вкус начинки.

Кислая жвачка Center Shock

У жвачки были разные вкусы и уровень кислоты. Самой популярной была Cola (Кола). Также были довольно "лайтовая" Jumping Strawberry (Клубника), насыщенная и очень ароматная Rolling Cherry (Вишня), свежая Hidden Apple (Яблоко) и много других вкусов.

Center Shock Кола

Center Shock Вишня

Жвачка имела и очень яркую обертку. Персонажи с выпученными глазами и перекошенными ртами анонсировали ощущения от употребления Center Shock.

Тогда Center Shock продавался в каждом киоске поштучно, дети часто брали жвачку на сдачу, купив, например, хлеб домой. Тогдашние школьники устраивали "соревнования" — кто сможет не скривиться от экстремальной кислоты. Тот, кому удавалось удержать "каменное лицо", становился героем двора.

Эти жвачки продаются и сейчас. Однако ажиотажа, который был вокруг них в нулевых, уже нет. Упаковку из 100 жвачек можно купить по цене от 313 гривен, одна резинка стоит от 14 гривен.

Центр Шок можно купить и сейчас

