Пятый год большой войны: названы 6 вызовов для Украины в 2026 году

Многие эксперты вспомнили о проблемах мобилизации и не только

Во вторник, 24 февраля, исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый из этих лет был не похож на предыдущие. Перед нашим государством встали новые вызовы.

"Телеграф" спросил экспертов, какими вызовами для Украины, по их мнению, ознаменуется пятый год российско-украинской полномасштабной войны.

Риск утраты субъектности на международной арене

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук основным вызовом считает риск потери Украиной субъектности.

"Главный риск для Украины – потеря субъектности и превращение в объект торга в "большом соглашении" между глобальными игроками", – утверждает он.

С ним соглашается публицист, военнослужащий и общественный деятель Евгений Дикий. По его словам, внешнее испытание для Украины – это "ужасное давление со стороны администрации 47-го президента США и, к сожалению, союзника Владимира Путина Дональда Трампа".

"Нас будут очень жестко нагибать на капитуляцию. Формально, конечно, закамуфлированный под якобы мирный договор, но мы все прекрасно понимаем, что те условия, которые готова подписать Россия – это не мирное соглашение, а это именно наша капитуляция", – говорит эксперт.

"Минск-3" и судьба Донбасса

Майор ВСУ и кандидат политических наук Назар Крицкалюк отмечает, что, несмотря на явное давление США и России, Украине нужны не "Минск-3" и новая "формула Штанмайера", а настоящие гарантии безопасности и система международного контроля над РФ для недопущения агрессии в будущем.

Поэтому украинцам нужно готовиться не только к миру и "призрачной демобилизации", а к возможному новому продолжению битвы за Донбасс, в центре которой могут оказаться Славянская или Константиновская агломерации.

"Одним из самых очевидных и вероятных вызовов будет решение территориального вопроса Донбасса и других ТОТ и в целом вопрос завершения активной фазы российско-украинской войны", – говорит Крицкалюк.

Вопросы мобилизации и СОЧ

Дикий считает самым большим и страшным внутренним вызовом проблему мобилизации. По его мнению, если государство не решит этот вопрос в течение первого полугодия, перспективы в войне будут очень плохими.

"Мы способны все это выдержать только при одном ключевом условии, что у ВСУ будет достаточное пополнение", – отметил он.

По словам военного, сюда же нужно включать и проблему СОЧ (самовольного оставление части), потому что это очень связанные между собой вопросы. Хотя главное – мобилизация, потому что решение вопроса СОЧ – это о возвращении тех людей, которые уже и так были в форме.

"А нам нужно все же наладить постоянный переток людей из статуса гражданских в статус военных. И только тогда мы сможем, во-первых, восполнять потери", – объяснил Дикий.

Также это позволит наконец отпустить домой многих воюющих уже пятый год и обеспечить нормальные ротации, провести частичную демобилизацию.

"Ну, и в конце концов мы сможем обеспечить формирование резервов. Это то, без чего вообще не воюется. Воевать без резервов – это очень плохая история", – говорит эксперт.

Он рассказал, что когда Илон Маск отключил россиянам Старлинки и у них обрушилась связь и управление войсками, это было фантастическое преимущество, из-за которого Украина могла переломить ход войны. Но для этого не было резервов. Поэтому Украина использовала этот момент исключительно для оборонных целей.

По мнению Крицкалюка, проблема мобилизации стала системной и требует комплексного перезапуска. В 2026 году критически важно:

реформировать работу ТЦК и изменить регламент их деятельности;

обеспечить правовую защиту как граждан, так и военнослужащих;

провести информационную кампанию против российского влияния в инфопространстве;

улучшить условия в учебных центрах и денежное довольствие инструкторов.

В свою очередь Барчук считает, что проблемы набора людей в армию и СОЧ решит рекрутинг. По его словам, чиновники уже заявляют о подготовке изменений в принципах присоединения к войску.

"Количество СОЧ среди мобилизованных военных выше, в отличие от добровольцев, которые присоединились к Силам обороны через процесс рекрутинга", – объясняет он.

Энергетическая безопасность и политический шантаж

Энергетика остается одним из самых уязвимых направлений. Несмотря на частичные договоренности, РФ продолжает использовать удары по энергетической инфраструктуре и политическое давление через европейских политиков, отмечает Крицкалюк.

Скандалы конца 2025 года повлияли на имидж Украины (речь идет о деле Миндича и дальнейшей серии вручения подозрений и снятия с должностей), но кадровые изменения в ведущих государственных органах явно положительно повлияли на доверие со стороны партнеров.

В 2026 году Украине необходимо усилить защиту энергетических объектов и выработать антикризисную политику против энергетического шантажа.

Масштабирование ВПК и технологическое преимущество как основа стратегии

Ставка на технологизацию и дроны продолжает быть безальтернативным путем создания асимметричного ответа на численное преимущество врага, считает Барчук. В настоящее время более 60% поражений на линии столкновения выполняются именно беспилотниками, которые остаются основным оружием для наших сил обороны, и являются направлением, требующим масштабирования.

"В 2026 году Украина планирует произвести более 7 миллионов дронов. Если в 2024-2025 годах беспилотные технологии позволили создать зону поражения глубиной до 20 км, то цель на 2026 год — расширение этой зоны до 100 километров для ударов по российским объектам", — отметил он.

Также речь идет о дронах-перехватчиках, наземных роботизированных комплексах, дальних средствах поражения и т.д.

Дикий уверен, что 2026 год станет годом не просто наших массированных дроновых атак по России, а массового лета "Фламинго" и "других разных подобных птиц".

"Увидим, будет ли это "Гром-Сапсан", или это будет что-то от Firepoint, или это будет вообще что-то третье, о чем не было пока никаких сливов. Мы увидим, когда оно полетит, когда услышим вопли из-за поребрика", — спрогнозировал он.

Военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов тоже делает ставку на развитие ВПК и масштабирование ракет.

"Очевидно, что у Генерального штаба на этот весенне-летний период, как и в прошлые годы, есть и план наступательный, и план оборонительный. Но не очевидно, что до каких-то наступательных действий. Скорее всего, все ограничится вялотекущей войной, масштабированием ракет, развитием оборонной промышленности, в том числе и за счет экспортных поступлений. Но каких-либо прорывных моментов я лично не ожидаю", – говорит он.

Противодействие модернизированным атакам РФ

Украина сталкивается с вызовом российских ударных дронов большой дальности, заметил Барчук. РФ модернизирует и масштабирует их применение: действует не менее 15 пусковых площадок для "Шахедов", часть из которых в прошлом году обновили, что позволяет во время одной атаки запускать более 800 дронов и сокращать время подготовки. Сами БПЛА также совершенствуют — в частности, оснащают инфракрасными прожекторами и устройствами для транспортировки и запуска FPV.

В ответ Украина перестраивает работу ПВО в регионах, активно применяет дроны-перехватчики и разрабатывает новые технологии, в частности, "антидроновый купол", который, по данным СМИ, относится к классу лазерного оружия.

Ранее мы рассказали, какие прогнозы дают нардепы на пятый год войны с Россией. По словам одного из них, нужно готовиться к худшему.