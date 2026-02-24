Зеленский впервые показал бункер на Банковой. Как выглядит укрытие президента (видео)

Именно в этом бункере работали президент и правительство в первые дни великой войны

Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал свой бункер на Банковой. Именно оттуда он проводил первые разговоры с лидерами мира в начале полномасштабной войны.

Зеленский записал обращение к украинцам в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину именно в этом укрытии, начав со своего маленького кабинета. Президент прошелся бункером и впервые показал его украинцам.

Зеленский в своем кабинете в бункере

Многое делалось именно здесь – мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пуст, разумеется, а в начале войны... в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений – все необходимое для того, чтобы Украина выстояла, — сказал президент

Коридоры укрытия на Банковой

Картина на стене бункера

Зеленский в коридорах укрытия

Длинные коридоры бункера

В бункере — низкий потолок и узкие коридоры, есть таблички "Правительство", "Верховная Рада", "Офис президента". По словам Зеленского, в этих туннелях звучал "и официальный язык, и не литературный".

Кабинет для заседаний под землей

Табличка руководства Кабмина

Табличка аппарата ВР

Офис президента под землей

Так выглядит тоннель укрытия на Банковой

Президент в своем обращении упомянул наиболее болезненные моменты с начала войны России против Украины. В ходе обращения он шел по коридорам бункера и наконец поднялся наверх.

Но все это время мы не даем гневу съесть нас изнутри, украинцы превращают свою ярость в энергию для борьбы и доказывают: можно заставить нас спуститься в укрытие, но невозможно загнать Украину под землю навсегда. Мы непременно поднимаемся, возвращаемся, мы продолжаем бороться, потому что боремся за жизнь. За право стоять на своей земле, дышать своим воздухом, — сказал Зеленский

