Укр

Зеленский впервые показал бункер на Банковой. Как выглядит укрытие президента (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский, укрытие на Банковой Новость обновлена 24 февраля 2026, 09:02
Владимир Зеленский, укрытие на Банковой. Фото Коллаж "Телеграф"

Именно в этом бункере работали президент и правительство в первые дни великой войны

Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал свой бункер на Банковой. Именно оттуда он проводил первые разговоры с лидерами мира в начале полномасштабной войны.

Зеленский записал обращение к украинцам в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину именно в этом укрытии, начав со своего маленького кабинета. Президент прошелся бункером и впервые показал его украинцам.

Зеленский в своем кабинете в бункере
Зеленский в своем кабинете в бункере

Многое делалось именно здесь – мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пуст, разумеется, а в начале войны... в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений – все необходимое для того, чтобы Украина выстояла, — сказал президент

Коридоры укрытия на Банковой
Коридоры укрытия на Банковой
Картина на стене бункера на Банковой
Картина на стене бункера
Зеленский в коридорах укрытия на Банковой
Зеленский в коридорах укрытия
Длинные коридоры бункера на Банковой
Длинные коридоры бункера

В бункере — низкий потолок и узкие коридоры, есть таблички "Правительство", "Верховная Рада", "Офис президента". По словам Зеленского, в этих туннелях звучал "и официальный язык, и не литературный".

Кабинет для заседаний под землей на Банковой
Кабинет для заседаний под землей
Табличка руководства Кабмина в бункере на Банковой
Табличка руководства Кабмина
Табличка аппарата ВР в бункере на Банковой
Табличка аппарата ВР
Офис президента в бункере на Банковой
Офис президента под землей
Так выглядит тоннель укрытия на Банковой
Так выглядит тоннель укрытия на Банковой

Президент в своем обращении упомянул наиболее болезненные моменты с начала войны России против Украины. В ходе обращения он шел по коридорам бункера и наконец поднялся наверх.

Но все это время мы не даем гневу съесть нас изнутри, украинцы превращают свою ярость в энергию для борьбы и доказывают: можно заставить нас спуститься в укрытие, но невозможно загнать Украину под землю навсегда. Мы непременно поднимаемся, возвращаемся, мы продолжаем бороться, потому что боремся за жизнь. За право стоять на своей земле, дышать своим воздухом, — сказал Зеленский

Напомним, Зеленский накануне четвертой годовщины войны дал интервью Financial Times. "Телеграф" рассказал о главных заявлениях президента.

Теги:
#Бункер #Обращение #Владимир Зеленский