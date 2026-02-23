"Сильпо" почти вдвое обвалил цены на популярный шоколад. Акция скоро закончится

Этот изысканный десерт обычно стоит гораздо дороже

Популярный шоколад Toblerone сейчас можно купить практически за полцены. Сеть супермаркетов "Сильпо" сделала выгодную акцию на Тоблерон и другой любимый шоколад.

Со скидкой в 44% в рамках акции "Цінотижики" можно купить два вида Toblerone. Молочный Toblerone с нугой из меда и миндаля (100 граммов) продают за 79.99 грн, цена без акции — 144 гривны, сообщается на сайте "Сильпо".

Скидки на шоколад Тоблерон в "Сильпо"

Также на 44% "Сильпо" снизил цену на молочный Toblerone с изюмом и нугой из меда и миндаля. Его можно купить за 79.99 грн вместо 144 гривен.

Скидки на шоколад Toblerone в "Сильпо"

Однако осталось совсем мало времени, чтобы купить Тоблерон в "Сильпо" со скидкой. Акция действует только до 25 февраля.

Скидки на шоколад в "Сильпо" — что еще можно купить по акции

Также до 25 февраля можно купить шоколад Lacmi с молочной начинкой и хрустящим печеньем всего 35.99 грн, цена без акции — 69.99. Скидка – 49%.

Скидки на шоколад Лакми в "Сильпо"

Кроме того, "Сильпо" продает по акции (до 25 февраля) шоколад Millennium Gold. Со скидкой в 25% можно купить молочный шоколад Миллениум с целыми лесными орехами и изюмом, 100 г. Цена сейчас — 73.99 грн, без акции он стоит 99.00.

Скидки на шоколад Миллениум в "Сильпо"

Как рассказывал Телеграф, в "АТБ" по акции продают шоколад от Roshen. Со скидкой в 41% сейчас можно купить три вида ячеистого шоколада: молочный, белый карамельный и экстра черный.