В Украине разоблачили серьезную преступную группировку — ею руководили "непростые люди" (фото и видео)

Задержан один из организаторов банды, еще один — за границей

Уголовная полиция совместно со следователями ГСУ разоблачила стоящую за многими преступлениями в Украине масштабную преступную организацию. Среди них — поджоги автомобилей, уничтожение имущества, устрашение и похищение людей, давление с использованием огнестрельного оружия (даже гранатометов), вымогательство и разбои.

Что нужно знать:

Главными были бывшие "смотрящие" СИЗО Киева

Группировка организовывала заказные преступления — от разработки плана до контроля выполнения.

Задержан один из организаторов и 11 активных участников банды

Об этом сообщил заместитель Председателя НПУ — начальник криминальной полиции в Национальной полиции Украины Андрей Небытов. Каждое из преступлений имеет разный почерк, разных исполнителей, но одних и тех же организаторов. Это были зашифрованные "кукловоды", которых уже "расшифровали".

На вершине иерархии находились бывшие смотрящие столичного СИЗО, которые после освобождения продолжили распространять свое влияние на преступников и создали стойкую группировку. Вооруженное, законспирированное, хорошо осведомленное в методах работы полиции, — рассказал он

Один из задержанных участников банды

Эти "авторитеты" криминального мира руководили "из тени" и оказывали непосредственное влияние на безопасность в государстве. Основная их деятельность – организация преступлений по заказу, вымогание несуществующих долгов, давление на бизнес и отдельных предпринимателей, в том числе из-за заказов других уголовных структур. Они предоставляли "полный пакет услуг": разработка плана, подбор исполнителей, предоставление оружия, контроль за совершением, оплата скрытыми каналами.

Один из самых резонансных эпизодов – похищение гражданина Китая. Злоумышленники под видом инвестирования в бизнес выманили мужчину в Украину, вывезли в тихое место и три дня избивали, пока не получили доступ к его банковским счетам и не завладели деньгами, — раскрыл детали Небытов

Задержание еще одного члена преступной группировки

Полиция одновременно задержала одного из организаторов и 11 активных участников преступной организации. Еще один организатор, находящийся за границей, уведомлен о подозрении заочно. Он будет объявлен в международный розыск.

Найденое у подозреваемых оружие

Еще один из задержанных

Эта операция Департамента уголовного розыска по сотрудничеству с другими подразделениями имеет стратегическое значение для криминогенной ситуации в Украине. Именно такие моменты доказывают: безопасность измеряется, в том числе, профессионализмом тех, кто за нее отвечает, — резюмировал начальник криминальной полиции

