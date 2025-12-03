Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2026 год: на что пойдут деньги (главное)

Расходы на безопасность и оборону в 2026-м обойдутся Украине в 27,2% ВВП

Верховная Рада Украина 3 декабря приняла законопроект "О государственном бюджете на 2026 год" во втором чтении и в целом. Документ был разработан с учетом, что война продлится весь следующий год.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк. За соответствующее решение свои голоса отдали 257 народных избранников.

Как голосовали депутаты

▪️Слуга — 193

▪️Платформа за жизнь и мир — 16

▪️Восстановление — 11

▪️За будущее — 11

▪️Доверие — 16

▪️Голос — 1

▪️Внефракционные — 9

Реакция президента: "Благодарен всем парламентариям, поддержавшим бюджет в следующего года. Это важный сигнал устойчивости и стабильного финансового обеспечения потребностей в следующем году. Приоритеты очевидны: гарантирование нашей обороны, социальных программ и возможностей возобновлять жизнь после российских ударов. Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство всем партнерам, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет. Слава Украине!"

Что известно о бюджете на 2026 год — главное

Бюджет Украины на 2026 год предусматривает доходы на уровне 2,9 трлн грн и расходы на уровне 4,75 трлн грн.

Дефицит бюджета – 2,4 трлн грн или 18,4% ВВП.

Расходы на безопасность и оборону в 2026-м обойдутся Украине в 27,2% ВВП, или 2 трлн 805 млрд грн.

Увеличение социальных стандартов (впервые с 2023 года) — минимальная зарплата – с 8 000 грн до 8 647 грн (рост на 8%), общий прожиточный минимум – с 2 920 грн до 3 209 грн (+9,9%); прожиточный минимум для трудоспособных лиц – с 3 028 грн до 3 328 грн (+9,9%), прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, – с 2 361 грн до 2 595 грн (+9,9%).

Как пишет украинский инфлюэнсер Игорь Лаченков депутаты и дальше оставляют в бюджете телемарафон, на который пойдет еще 2 миллиарда гривен.

На образование в 2026 году предусмотрено 273,9 млрд. гривен, а это +75 млрд. к предыдущему. Расходы учитывают повышение на 30% зарплат педагогических и научно педагогических работников с 1 января 2026 года.

На чем настаивали нардепы:

Перед голосованием в рамках консультаций с депутатами, в бюджет на 2026 год просили внести несколько изменений:

добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (увеличив долю налога, который остается на местах, до 64%) и установить целевое направление этих дополнительных средств: на проведение расчетов за энергоносители и в первую очередь на погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии);

субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в размере 15,2 млрд грн, исключить (для того, чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета);

добавить 1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (соответствующие средства должны снять с программы "военного резерва");

добавить 244 млн грн Бюро экономической безопасности (их должны перенаправить из резервного фонда).

"Остается повышение заработной платы учителей: с 1 января на 30% и 1 сентября – еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда учителей. В то же время мы добавляем 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассмотреть дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года", – рассказывала председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

При этом, как стало известно во время консультаций, Рада не планировала рассматривать введение НДС для ФЛП.

"Только что на встрече фракции было озвучено, что вопрос ФЛП и НДС пока вообще не обсуждается и снят с повестки дня. Голосов на это точно нет. И государство будет искать другие источники наполнения бюджета", — рассказывал нардеп Игорь Фрис.

Проект постановления публиковал нардеп Алексей Гончаренко:

