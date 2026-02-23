Не в холодильнике: где хранить лук и чеснок, чтобы не гнили и не прорастали

Лук и чеснок будут свежими до весны

После сбора урожая или крупной закупки многие допускают одинаковую ошибку — отправляют лук и чеснок в холодильник. На самом деле холод и повышенная влажность только ускоряют порчу и провоцируют прорастание. Чтобы овощи оставались сухими, плотными и ароматными до весны, важно создать правильные условия хранения. Соблюдение нескольких обычных правил дозволит сохранить сбор без утрат. Об этом говорится на портале "Marta Stewart".

Где хранить лук и чеснок в квартире

Лучшее место – темное, сухое и хорошо проветриваемое помещение. Подойдет амбар, подвал, застекленный балкон или кухонный шкаф подальше от плиты и раковины. Главное – обеспечить постоянную циркуляцию воздуха.

Для хранения следует использовать корзины, сетчатые мешки, деревянные ящики или бумажные пакеты. Не следует складывать овощи плотно друг к другу – между ними должно оставаться пространство. Если они лежат на полке, лучше разложить их в один слой.

Лук и чеснок можно держать вместе, но подальше от других овощей и фруктов. Особенно нежелательно соседство с яблоками, бананами и картофелем — они выделяют вещества, стимулирующие прорастание.

Как подготовить лук к длительному хранению

Перед тем как отправить овощи на зимовку, их нужно правильно высушить. Если лук или чеснок только что собраны из грядки, их раскладывают в сухом помещении на ткани или бумаге на несколько недель. Периодически головки переворачивают, чтобы они равномерно просохли.

Мыть, чистить или обрезать стебли перед хранением не рекомендуется. Шелуха и сухие стебли создают естественный защитный барьер от влаги и микроорганизмов. Также важно дождаться полного высыхания корешков и горлышка чеснока.

Почему холодильник – не лучший вариант

Холодильник кажется удобным местом, но в нем слишком влажно и холодно для длительного хранения лука и чеснока. Поэтому они быстрее портятся, становятся мягкими или начинают прорастать. Кроме того, овощи легко впитывают запахи других продуктов.

Хранить в холодильнике можно только уже очищенные зубчики или нарезанный лук — и не дольше одной недели в герметичном контейнере.

Следуя этим простым рекомендациям, можно сохранить лук и чеснок свежими и ароматными в течение нескольких месяцев без гнили и нежелательных побегов.