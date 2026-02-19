Их обожали все. Куда пропали культовые сухарики "Три корочки"

Самым популярным вкусом был хрен

Многие из 90-х и нулевых помнят культовые сухарики "Три корочки". Почти с первого дня продаж они стали очень популярны особенно среди молодежи. Однако сейчас в Украине их не найти.

"Телеграф" расскажет, что произошло с легендарными сухариками и почему они были так популярны. Заметим, что "Три корочки" в 90-х стали самым первым популярным видом сухариков, а особенно со вкусом хрена.

Тогда продукт принадлежал компании "Бриджтаун Фудс". Основным феноменом "Трех корочек" называют то, что они зашли на рынок, когда только формировалась популярность снеков. То есть фактически попали в нужное время.

Даже несмотря на то, что уже с 2001-2003 на рынке в Украине появились сухарики Flint, "Три корочки" держали свое лидерство. Многие украинцы обожали эти сухарики, особенно подростки и школьники. Почти ни одна тусовка на улице или дома не обходилась без них. Однако сейчас найти "Три корочки" в Украине почти не реально.

Что же произошло? Всё достаточно просто, в 2009 году бренд приобрела российская компания KDV Group. После этого "Три корочки" начали работать на российский рынок и основным потребителем стали именно россияне, а из украинских магазинов продукт постепенно пропал. Учитывая, что с 2022 года Украина полностью прекратила любые торговые связи с Россией, популярные сухарики полностью исчезли с рынка.

