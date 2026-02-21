Сейчас их почти не найти. Какими были легендарные Bonibon, которые обожали дети 90-х

Сейчас их выпускает Milka, но драже в картонной коробочке – большая редкость

Во второй половине 90-х и в нулевых среди украинских малышей было популярно шоколадное драже Bonibon. Те, кто взрослел в те времена, помнят эти разноцветные конфеты в ярком тубусе.

Как сообщает cupcake.com.ua, Бонибон производили в Литве. Это были круглые, чуть приплюснутые драже, покрытые хрустящей разноцветной глазурью, упакованные в бумажный тубус. На крышечке Bonibon были нарисованы латинские буквы. Дети собирали их, пытаясь сложить свои имена.

До этого Bonibon выпускались турецкой компанией Kent. Позже их стала выпускать Kraft Foods (владеющая брендом Milka). На упаковке появилась фиолетовая коровка Milka.

Турецкий Бонибон

Однако сейчас эти драже почти исчезли с полок. Bonibon картонной тубе стали редкостью, уступив место мягким пакетикам.

Bonibon от Milka

Одной из главных "фишек" Bonibon была коробочка – высокая картонная цилиндрическая туба с яркой пластиковой крышкой. Если потрясти ее, был слышен характерный грохот драже внутри.

Драже были яркими и у каждого был свой любимый цвет. На самом деле, на вкус конфеты были одинаковые, но дети считали, что красные или синие — лучшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мятных конфетах Rondo из нулевых. Популярности "Рондо" способствовала реклама, звучавшая тогда из каждого "утюга".