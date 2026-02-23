Потепления ждать еще долго? Когда в Киев придут "плюсы", синоптики озвучили сроки

В начале марта по всей стране ожидается теплая погода

Киевлянам теплой погоды в феврале ждать не стоит. Небольшие, но стабильные "плюсы" придут в столицу лишь к середине марта.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, по мнению специалистов Meteofor, минусовая температура, включая, ночные заморозки закончится лишь к 11 марта. С этого момента в областном центре начнет постепенно теплеть и температура воздуха установится на уровне 0+7 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

Погода в Киеве

Схожий прогноз дают и синоптики Meteo.ua. По их расчетам, резкие "плюсы" также стоит ожидать не раньше 10 марта. Однако уже 11 числа столбики термометров могут доползти до уровня +9 градусов. Также возможны осадки.

Погода в Киеве

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, что Украину с 23 февраля придет долгожданное потепление. Будет поступать тёплый воздух атлантического происхождения. Это приведёт к смене погодных условий: усилится ветер, будет колебаться атмосферное давление, ожидаются осадки.

В начале марта по всей стране ожидается теплая погода. Но при этом, потепление приведёт к активному таянию снега, что может вызвать повышение уровня воды в реках и подтопление отдельных низинных территорий.

Погода в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что более 20 сел одной из областей могут уйти под воду уже этой весной.