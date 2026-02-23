Украинец сделал теплое "гнездо" в лесу, в сети шутят о ТЦК и коммуналке (видео)

Некоторые заинтересовались идеей "доступного жилья"

Украинец показал теплое "гнездо", которое устроил себе в лесу на дереве. Его "халабуда" вызвала оживленное обсуждение в сети.

Пользователь TikTok с ником "Цікавий Сергій" заявил, что переехал в лес — прямо сейчас, зимой. По его словам, он создает себе "комфорт", потому что в лесу холодно.

Муж из монтажной пены сделал что-то вроде кокона, гнезда или халабуды. Эту конструкцию он разместил над землей. Есть маленькая дверца и лестница.

Что украинцы пишут о домике из монтажной пены в зимнем лесу

Видео активно обсуждается. Многие пишет, что пена быстро посыплется под действием ультрафиолета. Также пишут, что дышать ее испарениями, когда находишься внутри кокона, вредно.

"Халабуду" сравнивают с гнездом огромного шершня. Шутят, что ТЦК и там найдет, как и платежки за коммунальные услуги. Некоторые иронизируют, что тоже сделают такое "гнездо" в лесу, когда окончательно надоедят люди.

Вот некоторые из комментариев:

Как гнездо огромного шершня

ТЦК все равно найдет

Все равно от ТЦК не спрячешься

Завтра и тебе придут платежи за коммуналку

У меня аренда через две недели заканчивается, спасибо за предложение

Доступное жилье

Я, когда окончательно надоедят люди

Как рассказывал "Телеграф", украинский изобретатель показал, как сделать термокапсулу, чтобы не замерзнуть в квартире без отопления. Изобретение представляет собой компактную "капсулу", собранную из картона, одеял и текстиля.