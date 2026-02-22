Канада - США: онлайн-трансляция хоккея на Олимпиаде-2026

На Играх разыграют "золото" в мужском хоккее

В воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится последний игровой день. Последним медальным соревнованием Олимпиады станет финал мужского олимпийского турнира по хоккею.

Что нужно знать

В 16-й игровой день на Олимпиаде разыграют "золото" в мужском хоккее

В финале встретятся команды Канады и США

Решающая игра пройдет на арене "Санта-Джулия" в Милане

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Канада — США. Начало финала в 15:10 по киевскому времени.

Обе команды подходят к финалу непобедимыми. Канада с трудом пробилась к решающему матчу. В плей-офф Кленовые листья лишь в овертайме справились с чехами (4:3, ОТ) и не без проблем прошли финнов в полуфинале (3:2). Американцы, в свою очередь, в четвертьфинале обыграли Швецию (2:1, ОТ), а в 1/2 легко сломили сопротивление Словакии (6:2).

Отметим, Канада является самой титулованной командой в истории Олимпийских игр (9 побед). Американцы побеждали на Играх дважды.

Видеообзор полуфинала США - Словакия

Видеообзор полуфинала Канада - Финляндия

Напомним, сборная Украины была представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считал, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта, однако Сине-желтые остались без наград.