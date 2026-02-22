Производит "Milka", "Oreo" и "Jacobs": Россия ударила по американскому заводу в Украине (фото, видео)

К счастью, никто не пострадал

Россия ударила по американскому предприятию в Украине, которое находится в Тростянце Сумской области. Речь идет о заводе кондитерского бренда Mondelez, который является одной из первых крупных американских инвестиций в независимую экономику Украины.

Что нужно знать:

Ракета попала в один из производственных корпусов, пострадавших нет

Завод работает с 1990-х годов, производит продукцию известных брендов

Атака направлена не только против Украины, но и против американских бизнес-интересов в Европе

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х. По его словам, ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Это не военная цель, а завод, работающий с 1990-х годов, производящий продукцию всемирно известных брендов, трудоустраивающий украинцев, вклад в нашу и американскую экономику", — пишет Сибига.

Завод Mondelez в Тростянце после атаки. Фото: Андрей Сибига

Он также подчеркнул, что когда российские ракеты бьют по подобным объектам, эти удары направлены не только на Украину. Они направлены против американских бизнес-интересов в Европе.

"Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя производственные мощности, принадлежащие США. Нападения на мирную промышленность – это не война, а умышленный экономический террор. За этим должна быть возложена ответственность", — одытожил глава МИД.

Что известно известно о Mondelez

Mondelеz International — крупнейшая в Северной Америке и вторая крупнейшая в мире компания-производитель пищевых продуктов с чистым доходом $27 млрд в 2020 году. Образована в 2012 году в результате раздела Kraft Foods. Штаб-квартира корпорации расположена в Чикаго, штат Иллинойс, США.

С 1995 года компания работает в Украине, сначала как ЗАО "Крафт Фудз Украина", а с 2012 года как ЧАО "Монделис Украина". На сегодняшний день компания является одним из лидеров на рынке пищевых продуктов в категориях изделий из шоколада, соленых снеков и печенья. Всостав предприятия входят "Тростянецкая шоколадная фабрика" и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс".

Тростянецкая шоколадная фабрика. Фото: mondelezinternational.com/ukraine

Тростянецкая шоколадная фабрика производит продукцию таких брендов как шоколады "Корона" и "Milka", печенье "Oreo", жевательная резинка "Dirol", крекер "Тук", кофе "Jacobs" и "Carte Noire" и бисквит "Барни". На фабрике производится 138 единиц продукции, реализуемой на внутреннем рынке и экспортируемой в ряд других стран.

Тростянецкая шоколадная фабрика. Фото: travel.trostyanets.com

