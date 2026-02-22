Производит "Milka", "Oreo" и "Jacobs": Россия ударила по американскому заводу в Украине (фото, видео)
-
-
К счастью, никто не пострадал
Россия ударила по американскому предприятию в Украине, которое находится в Тростянце Сумской области. Речь идет о заводе кондитерского бренда Mondelez, который является одной из первых крупных американских инвестиций в независимую экономику Украины.
Что нужно знать:
- Ракета попала в один из производственных корпусов, пострадавших нет
- Завод работает с 1990-х годов, производит продукцию известных брендов
- Атака направлена не только против Украины, но и против американских бизнес-интересов в Европе
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х. По его словам, ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
"Это не военная цель, а завод, работающий с 1990-х годов, производящий продукцию всемирно известных брендов, трудоустраивающий украинцев, вклад в нашу и американскую экономику", — пишет Сибига.
Он также подчеркнул, что когда российские ракеты бьют по подобным объектам, эти удары направлены не только на Украину. Они направлены против американских бизнес-интересов в Европе.
"Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя производственные мощности, принадлежащие США. Нападения на мирную промышленность – это не война, а умышленный экономический террор. За этим должна быть возложена ответственность", — одытожил глава МИД.
Что известно известно о Mondelez
Mondelеz International — крупнейшая в Северной Америке и вторая крупнейшая в мире компания-производитель пищевых продуктов с чистым доходом $27 млрд в 2020 году. Образована в 2012 году в результате раздела Kraft Foods. Штаб-квартира корпорации расположена в Чикаго, штат Иллинойс, США.
С 1995 года компания работает в Украине, сначала как ЗАО "Крафт Фудз Украина", а с 2012 года как ЧАО "Монделис Украина". На сегодняшний день компания является одним из лидеров на рынке пищевых продуктов в категориях изделий из шоколада, соленых снеков и печенья. Всостав предприятия входят "Тростянецкая шоколадная фабрика" и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс".
Тростянецкая шоколадная фабрика производит продукцию таких брендов как шоколады "Корона" и "Milka", печенье "Oreo", жевательная резинка "Dirol", крекер "Тук", кофе "Jacobs" и "Carte Noire" и бисквит "Барни". На фабрике производится 138 единиц продукции, реализуемой на внутреннем рынке и экспортируемой в ряд других стран.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью и утром 22 февраля Россия совершила ракетно-дроновую атаку по Украине.