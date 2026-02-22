В "Сильпо" скидки более 50%: какие товары и продукты можно купить дешевле

Акция будет действовать еще несколько дней

В украинских супермаркетах "Сильпо" продают по большим скидкам ряд популярных позиций. В рамках программы "Цінотижики", которая проводится еженедельно, украинцы могут приобрести некоторые продукты и товары по сниженной цене.

Что нужно знать:

Срок действия текущей акции — с 19 по 25 февраля 2026 года

Размер скидок достигает от 24% до 53% на отдельные позиции

Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые в "Сильпо" продают по скидке. В список вошли сладости, сок, молочная продукция, сосиски, чай и многое другое. Акция будет действовать до 25 февраля.

Корм для котов 85 г Felix Fantastic с форелью в желе – 14,99 грн вместо 19,69 грн (Скидка 24%)

Сёмга 150 г Veladis филе кусок на коже слабосолёная в/у – 159,00 грн вместо 299,00 грн (Скидка 47%)

Батончик 100 г Zentis марципановый в чёрном шоколаде – 54,99 грн вместо 99,00 грн (Скидка 44%)

Сосиски 285 г "Мясная Гильдия" "Трое поросят" в/с – 64,99 грн вместо 128,00 грн (Скидка 49%)

Сметана 300 г "Селянська" 20% – 45,99 грн вместо 67,99 грн (Скидка 32%)

Чай 32×2 г Lovare 1001 ночь – 62,99 грн вместо 109,00 грн (Скидка 42%)

Нектар 0,95 л Jaffa Тропические фрукты мультифруктовый – 59,99 грн вместо 87,40 грн (Скидка 31%)

Печенье 0,3 кг Biscotti "Феерия" – 49,99 грн вместо 88,99 грн (Скидка 44%)

Сливки 500 г "Селянські" ультрапастеризованные 20% – 89,99 грн вместо 122,00 грн (Скидка 26%)

Паста томатная 70 г "Королівський смак" "Власівська" 25% – 9,99 грн вместо 21,29 грн (Скидка 53%)

Скидки в "Сильпо" в феврале 2026. Скриншот: silpo.ua

"Цінотижи" – это товары со скидками. Они появляются еженедельно с четверга по среду в супермаркетах "Сільпо", на сайте silpo.ua и в приложении "Сільпо". Акция действует при наличии товара в супермаркете. Текущая акция проводится с 19 по 25 февраля.

Почему продукты продают со скидкой?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.

Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

