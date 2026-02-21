Забудьте про 23 февраля: когда в Украине отмечают День защитников и защитниц

Дата празднования Дня защитников и защитниц Украины была выбрана неслучайно

В Украине до 2014 года отмечали День защитника отечества, который традиционно приходится на 23 февраля. Однако после начала российской агрессии наша страна отказалась от этой даты и учредила новый праздник — День защитников и защитниц Украины.

"Телеграф" решил напомнить, когда мы отмечаем этот праздник вместо 23 февраля. Новая дата была выбрана неслучайно.

Когда в Украине отмечают День защитника вместо 23 февраля

После нападения России на Украину в 2014 году государство взяло курс на окончательное дистанцирование от российского и советского наследия. В рамках этого решения Украина отказалась от празднования 23 февраля.

Вместо него в нашей стране с 2014 года отмечают собственный праздник мужества, героизма и патриотизма — День защитников и защитниц. Он был учрежден 14 октября указом пятого президента Петра Порошенко.

Когда в Украине День защитников и защитниц

Выбор даты был символичным: в этот день отмечается Покрова Пресвятой Богородицы, которую издавна считают покровительницей украинского козачества.

День защитников и защитниц Украины, Фото: Bilopillia.city

Но после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году, дата праздника сместилась. Теперь Покрову и День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября.

