Запах на весь этаж. Легендарная "Мивина" из нулевых делила украинцев на два лагеря

Елена Руденко
Кое-кто ее обожал, а кто-то не выносил даже запаха

Вермишель быстрого приготовления "Мивина" была на пике популярности в нулевых. Во времена, когда украинцы только открывали для себя мир экзотики, одной из любимых (но и неоднозначных) была "Мивина" со вкусом креветки.

Если куриная или говяжья вермишель была обыденностью, то креветочная считалась чем-то особенным. Запах "Мивины" с креветкой был настолько интенсивным, что если кто-то в школьном коридоре открывал такую пачку, об этом знал весь этаж.

Искусственный характерный аромат креветки был очень сильным. Поэтому люди делились на две категории – кто-то обожал такую вермишель, а кому-то становилось плохо от одного запаха.

Дети любили есть "Мивину" сухой. Некоторые грызли ее прямо в брикете, но был другой способ — по закрытой пачке стучали, вермишель становилась сыпучей. Туда же высыпали приправу – блюдо готово.

Стоила "Мивина" в нулевых немного — 35 копеек, поэтому школьники часто употребляли ее. Хотя и не всем нравился "химозный" вкус креветки, кто-то был фанатом куриной или сырной.

К слову, прошлым летом производитель вернул креветочную "Мивину". Сейчас ее можно приобрести за 17 гривен. Поэтому можно погрузиться в ностальгию, но, конечно, былой популярности у этого продукта уже не будет.

