Срок годности у домашних и магазинных яиц отличается: как правильно хранить продукт

Узнайте, нужно ли класть яйца в холодильник

Яйца — любимый продукт многих украинцев. Они могут послужить отличным завтраком в виде яичницы, их добавляют в салаты или едят в варенном виде. Однако не все знают, как долго и правильно можно хранить яйца, чтобы они оставались безопасными для употребления в пищу.

"Телеграф" рассказывает, какой срок годности у яиц и чем отличаются магазинные и домашние яйца.

В чем разница между магазинными и домашними яйцами?

Главное, чем отличаются домашние и покупные яйца — это целостность защитного слоя. Этот продукт изначально покрыт тонким слоем природной кутикулы, который защищает его от воздействия бактерий.

Магазинные яйца часто проходят гигиеническую обработку, после которой природная кутикула смывается. Без нее бактериям (например, сальмонелле) проще попасть внутрь, и яйцо испортится быстрее.

Домашние яйца, если они не помыты после сбора, остаются с нетронутой кутикулой и могут храниться дольше. Это природный "консервант", который позволяет яйцу оставаться свежим при комнатной температуре гораздо дольше магазинного.

Как правильно хранить яйца?

Срок годности всегда отсчитывается от даты, когда курица снесла яйцо, а не когда вы принесли его из магазина. Чтобы яйца дольше оставались пригодными, их лучше хранить в холодильнике.

Магазинные яйца по правилам хранятся до 25-30 дней, но по факту остаются пригодными в пищу до 90 дней. Домашние (немытые) яйца могут лежать в холоде еще дольше — до 3-4 месяцев. Температура в холодильнике должна быть +2…+5°C.

Хранить яйца можно и при комнатной температуре, однако тогда их срок годности сокращается. Так при +20°C яйца лучше использовать в течение 25 дней. Домашние спокойно выдерживают до 30 дней благодаря сохранной защитной оболочке.

