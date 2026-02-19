Термін придатності у домашніх і магазинних яєць відрізняється: як правильно зберігати продукт

Дізнайтеся, чи потрібно класти яйця в холодильник

Яйця – улюблений продукт багатьох українців. Вони можуть послужити чудовим сніданком у вигляді яєчні, їх додають у салати або їдять у вареному вигляді. Однак не всі знають, як довго і правильно можна зберігати яйця, щоб вони залишалися безпечними для вживання.

"Телеграф" розповідає, який термін придатності у яєць і чим відрізняються магазинні та домашні яйця.

У чому різниця між магазинними та домашніми яйцями?

Головне, чим відрізняються домашні та покупні яйця – це цілісність захисного шару. Цей продукт покритий тонким шаром природної кутикули, який захищає його від бактерій.

Магазинні яйця часто проходять гігієнічну обробку, після якої природна кутикула змивається. Без неї бактеріям (наприклад, сальмонелі) простіше потрапити всередину, і яйце зіпсується швидше.

Домашні яйця, якщо вони не помиті після збирання, залишаються з недоторканою кутикулою і можуть зберігатися довше. Це природний "консервант", який дозволяє яйцю залишатися свіжим за кімнатної температури набагато довше магазинного.

Як правильно зберігати яйця?

Термін придатності завжди вираховується від дати, коли курка знесла яйце, а не коли ви принесли його з магазину. Щоб яйця довше залишалися придатними, їх краще зберігати у холодильнику.

Магазинні яйця за правилами зберігаються до 25-30 днів, але по факту залишаються придатними до 90 днів. Домашні (немиті) яйця можуть лежати у холоді ще довше – до 3-4 місяців. Температура в холодильнику має бути +2…+5°C.

Зберігати яйця можна і за кімнатної температури, проте їх термін придатності скорочується. Так при +20 °C яйця краще використовувати протягом 25 днів. Домашні спокійно витримують до 30 днів завдяки захисній оболонці.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаки, як швидко зігрітися під час відключень. Що робити, щоб зуби не цокотіли.