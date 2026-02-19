Михаил Поплавский: эпоха национальных проектов

В Киевском университете культуры состоялась презентация книги Михаила Поплавского "Национальные проекты". Издание систематизирует более трёх десятилетий культурно-образовательных инициатив. Событие собрало студентов и выпускников разных лет, профессорско-преподавательский состав, представителей творческих индустрий, медиа и почётных гостей.

С приветственным словом выступил третий президент Украины Виктор Ющенко, который подчеркнул роль культурных инициатив в формировании национальной идентичности: "Мы гордимся своей культурой, мы гордимся своей нацией, мы гордимся своим происхождением. Аплодирую тому, что делает Университет, что делает Михаил Михайлович, что за 33 года ректорства и руководства этим университетом был создан такой пласт национальной культуры. Спасибо за ваше неравнодушие к такого рода проектам".

Известный украинский актёр театра и кино, мастер курса актёров театра и кино Университета культуры, Вячеслав Довженко на презентации новой книги, обращаясь к молодёжи, отметил: "Культура – это основа государства, в котором вы живёте, которое приумножаете и в котором формируется ваша личность", а также зачитал строки из стихотворения Василия Симоненко:

"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу.

Вирушать з тобою приспані тривоги.

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину".

В книге задокументированы десятки масштабных проектов, которые в разные годы стали заметными событиями в украинском культурном пространстве. Среди них: Всеукраинский детский телевизионный конкурс "Шаг к звёздам" (основан в 1997 году), который открыл путь на сцену сотням юных исполнителей; телевизионный конкурс "Наша песня" (с 2004); кулинарное телешоу "Шеф-повар страны" (с 2010), объединившее украинскую кухню и шоу-формат; Шевченковский вечер "Мы дети твои, Украина!" (с 2013); концертная программа "Мама, вечная и любимая!" (с 2013); Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" (с 2016 года) и другие.

Отдельный раздел посвящён телемарафону "Песня объединяет нас!", который в 2012 году установил мировой рекорд – 110 часов 3 минуты 27 секунд непрерывного исполнения украинских песен в прямом эфире на Первом национальном телеканале. Достижение было официально зафиксировано в Мировой Книге рекордов Гиннесса в категории самого продолжительного музыкального телевизионного марафона национальной песни. Трансляцию смотрели зрители более чем в 116 странах мира, а информация о рекорде стала резонансной новостью в международном медиапространстве.

В книге значительное внимание уделено развитию университета как стратегического образовательного центра. Михаил Поплавский называет КНУКиИ "главным проектом жизни", подчёркивая, что именно здесь формируются новые поколения специалистов в сферах культуры, шоу-бизнеса, менеджмента, журналистики и PR.

За годы руководства университет позиционировался как площадка для творческих экспериментов и продюсерских стартов, где образовательный процесс сочетается с практикой в телевизионных, концертных и медиапроектах.

В книге размещены архивные фотографии, публикации украинских СМИ разных лет, отзывы участников и партнёров инициатив.

"Без культуры нет нации, нет государства и нет Украины", – подчёркивает автор в книге. По его словам, национальные проекты были призваны не только создавать телевизионный продукт или концертные события, но и утвердить украинский язык, песню и семейные ценности в те времена, когда это не было мейнстримом.

В цифровую эпоху эта миссия продолжается через социальные сети и онлайн-платформы, которые стали новыми каналами коммуникации с молодёжью. Команда университета активно использует современные PR-инструменты, интегрируя традиционную культуру в формат цифрового контента.

Презентация книги "Национальные проекты" стала не только итогом многолетней деятельности, но и заявлением о продолжении культурной стратегии. В своём выступлении Михаил Поплавский подчеркнул, что главной движущей силой всех инициатив была вера в молодёжь и в украинскую идентичность.

"Национальные проекты живут. Они появляются, меняются, вдохновляют. Потому что пока есть любовь – будет Украина. Пока есть вера – будет успех. Пока есть молодёжь – будет будущее. Я верю в молодёжь. Я верю в успех. Я верю в Украину. Держим вместе украинскую волну!" – отметил Михаил Поплавский.