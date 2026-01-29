Мясо разморозится в считанные минуты: проверенный кухонный лайфхак (видео)

Самый безопасный способ размораживания мяса хорошо известен – медленное оттаивание в холодильнике.

Такой метод позволяет сохранить структуру продукта и минимизировать риск развития бактерий, но требует времени: обычно от 12 до 24 часов. Но что делать, когда мясо нужно уже сейчас и ждать нет возможности? В такой ситуации может пригодиться простой кухонный лайфхак, значительно ускоряющий процесс. Об этом рассказали на Instagram-странице "pati.huistips".

Иногда о замороженном мясе вспоминают буквально перед приготовлением. Использовать микроволновку или горячую воду хочется не всем, ведь это часто портит текстуру и вкус. Альтернативный способ показала пользовательница Instagram, которая предложила использовать обычную кухонную посуду из металла. Для этого понадобятся две кастрюли из нержавеющей стали: одну нужно перевернуть вверх дном, выложить на нее замороженный фарш или кусок мяса, а сверху накрыть второй кастрюлей.

По словам автора метода, мясо размораживается примерно через 15 минут. Секрет в свойствах металла – он хорошо проводит тепло, поэтому продукт прогревается равномерно с обеих сторон. В отличие от размораживания в воде этот способ не приводит к впитыванию лишней влаги, а структура мяса остается плотной и естественной.

В то же время специалисты по безопасности пищевых продуктов отмечают: такой метод следует использовать только как экстренный вариант. При комнатной температуре бактерии могут активно размножаться, поэтому после полной разморозки мясо следует готовить сразу. Классические рекомендации остаются неизменными – по возможности размораживать продукты в холодильнике и использовать их в течение суток.

Перед приготовлением важно убедиться, что мясо полностью оттаяло, в частности в середине, где оно плотнее всего. Частично замороженные куски могут готовиться неравномерно, что не только портит результат, но и представляет потенциальную опасность для здоровья.