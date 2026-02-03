Вместо двух часов – несколько минут: с этим лайфхаком вы приготовите свеклу чрезвычайно быстро (видео)

Эти советы вам понадобятся

Свекла давно имеет репутацию одного из самых "медленных" овощей на кухне. Чтобы она стала мягкой, хозяйкам приходится варить его от 60 до 90 минут, постоянно доливая воду и проверяя готовность. Однако оказывается, что этот процесс можно значительно упростить и сократить почти вчетверо без потери вкуса, цвета и питательных свойств. Об этом говорится на TikTok-странице "prykorm.blw_recipe".

Как приготовить свеклу в микроволновке

Кулинарный лайфхак заключается в использовании обычного рукава для запекания и микроволновки. Вымытую свеклу кладут в рукав, заливают водой так, чтобы она полностью покрывала корнеплод, после чего крепко завязывают. В рукаве делают несколько небольших отверстий ножом, чтобы выходил пар, и выкладывают его на тарелку.

Далее свеклу отправляют в микроволновку на 15 минут при максимальной мощности. Если овощ большой или очень плотный, то время приготовления можно увеличить еще на 3–5 минут. Уже после этого свекла становится мягкой и легко прокалывается ножом, как после продолжительной варки.

Превосходство такого способа не только в экономии времени. Свекла не контактирует с большим количеством воды, поэтому не теряет насыщенный цвет и остается более сочным. Кроме того, запах не распространяется по всей кухне, а сам процесс не нуждается в постоянном контроле.

Такой метод особенно удобен для приготовления салатов, винегрета, борща или блюд для детского питания. Через несколько минут можно получить готовый продукт, который по вкусу и текстуре ничем не уступает классическому способу, но значительно экономит время и усилия.