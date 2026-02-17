Должны были есть только доктора? Почему колбаса называется "Докторская"

Идею этой колбасы СССР украл у Соединенных Штатов

От пожилых людей часто можно услышать ностальгические воспоминания о советской Докторской колбасе. У многих возникает вопрос, почему она носит такое название.

Название наводит на мысль, что колбасу делали исключительно для потребления докторами, но это не так. На самом деле название связано с тем, что рецептура этой вареной колбасы разрабатывалась для "поправки здоровья граждан, подорванного гражданской войной и царизмом (царским режимом, — ред.)". Тогда ее чуть ли не буквально прописывал врач, оттуда и название.

Интересно, что Докторская колбаса не является советским изобретением. На самом деле идея попала в Советский Союз после визита наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США в 1936 году. В то время произошло масштабное заимствование СССР технологий производства популярных продуктов.

Советская Докторская колбаса

В Союзе рецептуру переделали на свой манер. По замыслу, Докторская колбаса должна быть на столах тех, кто лечится в санаториях и больницах. В частности, она была предназначена для тех, кто пережил голод.

Современная Докторская колбаса

Фарш для колбасы делали только из парного мяса, он проходил двойную рубку. В составе не было перца, его заменили молотым мускатным орехом или кардамоном. Для придания привлекательного цвета добавляли сок свеклы.

Какие продукты шли на изготовление Докторской колбасы по ГОСТу (на 100 кг)

25 кг говядины

70 кг полужирной свинины

3 литра молока

2 литра яиц

2 кг соли и 200 г сахара

30 граммов кардамона

50 г аскорбиновой кислоты (стабилизатор цвета)

