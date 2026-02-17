Должны были есть только доктора? Почему колбаса называется "Докторская"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Идею этой колбасы СССР украл у Соединенных Штатов
От пожилых людей часто можно услышать ностальгические воспоминания о советской Докторской колбасе. У многих возникает вопрос, почему она носит такое название.
Название наводит на мысль, что колбасу делали исключительно для потребления докторами, но это не так. На самом деле название связано с тем, что рецептура этой вареной колбасы разрабатывалась для "поправки здоровья граждан, подорванного гражданской войной и царизмом (царским режимом, — ред.)". Тогда ее чуть ли не буквально прописывал врач, оттуда и название.
Интересно, что Докторская колбаса не является советским изобретением. На самом деле идея попала в Советский Союз после визита наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США в 1936 году. В то время произошло масштабное заимствование СССР технологий производства популярных продуктов.
В Союзе рецептуру переделали на свой манер. По замыслу, Докторская колбаса должна быть на столах тех, кто лечится в санаториях и больницах. В частности, она была предназначена для тех, кто пережил голод.
Фарш для колбасы делали только из парного мяса, он проходил двойную рубку. В составе не было перца, его заменили молотым мускатным орехом или кардамоном. Для придания привлекательного цвета добавляли сок свеклы.
Какие продукты шли на изготовление Докторской колбасы по ГОСТу (на 100 кг)
- 25 кг говядины
- 70 кг полужирной свинины
- 3 литра молока
- 2 литра яиц
- 2 кг соли и 200 г сахара
- 30 граммов кардамона
- 50 г аскорбиновой кислоты (стабилизатор цвета)
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему сладкий перец называют "болгарским". И это при том, что родиной этих овощей является Центральная и Южная Америка.