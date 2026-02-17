Укр

Должны были есть только доктора? Почему колбаса называется "Докторская"

Елена Руденко
Новость обновлена 17 февраля 2026, 10:54
Идею этой колбасы СССР украл у Соединенных Штатов

От пожилых людей часто можно услышать ностальгические воспоминания о советской Докторской колбасе. У многих возникает вопрос, почему она носит такое название.

Название наводит на мысль, что колбасу делали исключительно для потребления докторами, но это не так. На самом деле название связано с тем, что рецептура этой вареной колбасы разрабатывалась для "поправки здоровья граждан, подорванного гражданской войной и царизмом (царским режимом, — ред.)". Тогда ее чуть ли не буквально прописывал врач, оттуда и название.

Интересно, что Докторская колбаса не является советским изобретением. На самом деле идея попала в Советский Союз после визита наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в США в 1936 году. В то время произошло масштабное заимствование СССР технологий производства популярных продуктов.

Советская Докторская колбаса
Советская Докторская колбаса

В Союзе рецептуру переделали на свой манер. По замыслу, Докторская колбаса должна быть на столах тех, кто лечится в санаториях и больницах. В частности, она была предназначена для тех, кто пережил голод.

Современная Докторская колбаса
Современная Докторская колбаса

Фарш для колбасы делали только из парного мяса, он проходил двойную рубку. В составе не было перца, его заменили молотым мускатным орехом или кардамоном. Для придания привлекательного цвета добавляли сок свеклы.

Какие продукты шли на изготовление Докторской колбасы по ГОСТу (на 100 кг)

  • 25 кг говядины
  • 70 кг полужирной свинины
  • 3 литра молока
  • 2 литра яиц
  • 2 кг соли и 200 г сахара
  • 30 граммов кардамона
  • 50 г аскорбиновой кислоты (стабилизатор цвета)

