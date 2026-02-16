Не Вера и не Роман: как звучали древние украинские имена до русификации

Исчезнувшие древнеукраинские имена

Украинцы много лет боролись за право на собственную идентичность. А древние украинские имена постепенно исчезли из употребления из-за русификации и навязывания чужих традиций.

"Телеграф" собрал самые яркие аутентичные имена. Они были вытеснены из повседневного употребления в период российского влияния.

Мужские имена, которые не используются из-за русификации

Украинский именослов — это зеркало нашей истории, которое, к сожалению, за столетие религиозного давления и системной русификации понесло немалые потери. Ярким символом этого утраченного наследия является имя Божидар (или Божедар), несущее в себе светлое значение "дар Божий". Несмотря на свою подлинность, она почти исчезла из употребления, будучи вытесненным более привычным для нас Богданом.

Имя Божедар

Похожая судьба постигла и Вогнеслава — величественное имя, славящее огонь и отсылающее к дохристианским верованиям наших предков. Из-за процессов христианизации и дальнейшего обрусения оно фактически выпало из украинского контекста, хотя до сих пор активно употребляется другими славянскими народами.

Имя Вогнеслав

Не менее редким явлением сегодня является и "золотое" по содержанию имя Златан. В свое время оно уступило место таким именам, как Зиновий или Захар, которые активно популяризировались в эпоху русского владычества.

Имя Златан

В то же время имя Любомир, хотя и не исчезло окончательно, долгое время находилось в тени под натиском популярных тогда Лаврентиев и Леонидов. Только сейчас оно постепенно отвоевывает свои позиции, возвращаясь в быт, прежде всего, в западных регионах Украины.

Имя Любомир

Могучее и воинственное имя Ратибор, что означает "воин борьбы", почти полностью стерлось из памяти из-за церковного влияния и системной замены на такие варианты, как Роман или Ростислав. Все эти примеры напоминают нам о глубине нашей традиции, которая, несмотря ни на что, начинает снова прорастать в современности.

Имя Ратибор

Женские имена, исчезнувшие из-за русификации

Подобные тенденции прослеживаются и в женском именослове, где самобытные украинские имена долго уступали место заимствованным или навязанным формам. Примером этого является имя Весна, черпающее силу в самой природе, однако почти полностью вытесненное популярными в свое время Верой и Валентиной.

Имя Весна

То же касается Зореславы, чье значение — "слава звезды" — не выдержало конкуренции с распространенными Светланой или Софией. Сейчас это имя сохранилось преимущественно в кругу тех семей, которые сознательно лелеют национальную идентичность.

Имя Зореслава

Отдельного внимания заслуживает Лада – имя, отсылающее к древней богине красоты и любви. Оно практически исчезло из обихода, являясь замененным христианскими соответствиями, в частности Ларисой.

Имя Лада

Имя Милослава, чье имя славит милосердие и кротость, потеряла популярность под давлением массового распространения Марий и Наталий. Хотя сегодня мы наблюдаем постепенное возрождение этого имени среди сознательного украинства.

Имя Милослава

Пожалуй, самым таинственным остается имя Орияна, что означает "рассветная". Оно почти растворилось под влиянием стандартизированных имен и сегодня редко упоминается даже в глубоких этнографических разведках, оставаясь подлинной редкостью нашей культуры.

Имя Ориана

