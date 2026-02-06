Никакой он не "щегол": мало кто знает название этой птицы на украинском

Аутентичное название этого красочного "певца" постепенно исчезает из нашего обихода

Украинцы в быту используют заимствованные названия животных и птиц, даже не догадываясь об их истинном происхождении. Одним из таких стал яркий певчий птица, которую многие привычно называют "щегол".

Однако в украинском языке она имеет совсем другое, гораздо более благозвучное имя. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Почему на украинском языке говорить "щегол" неправильно

Слово "щегол" — это типичный русизм, который прочно закрепился в речи из-за длительного влияния русского языка. В украинском языке для этого маленького красавца с красным "лицом" и желтыми полосками на крыльях существует собственное название — щиглик.

Щегол

Хотя оба слова имеют общий корень, происходящий от звукоподражания (характерного "циги-циги" или "щиг-щиг", которое выдает птица), именно форма "щиглик" является аутентичной и зафиксированной во всех академических словарях украинского языка.

Щигликв словаре украинского языка

Щиглик в украинской культуре и литературе

Щиглик – это не просто название. Эта птица является частым гостем в украинской литературе и фольклоре. В отличие от чужого "мачта", наш щиглик ассоциируется с живостью, нарядностью и искусным пением.

Щиглик в природе

Интересно, что в украинском языке существуют также народные варианты и синонимы:

Щиголь (более официальная, короткая форма);

Щиглик (наиболее употребительное, ласкающее название);

Щигол (диалектный вариант, встречающийся в отдельных регионах).

Известный украинский писатель и переводчик Борис Гринченко в своем знаменитом словаре приводит именно форму "щиглик". Он подчеркивает удельность этого слова нашей культуры.

Щиглик в словаре Бориса Гринченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово нельзя перевести на другие языки.