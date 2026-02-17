Здесь был принц Великобритании и вся элита СССР. Что сейчас с легендарным рестораном "Прага" в Киеве (фото)

Впервые он открылся более 60 лет назад

В Киеве есть немало уникальных и довольно старых ресторанов, которые сохранили свою популярность до сих пор. К ним относится и "Прага".

"Телеграф" расскажет историю этого заведения и в чем была его особенность. К слову, ресторан "Прага" работает и сегодня.

Впервые это заведение открылось в 1956 году, хотя до этого сменило несколько названий. Первоначально ресторан назывался "Красный трактир", его в одном из произведений упоминает писатель Михаил Булгаков. Впоследствии заведение переименовали в "Лебедь", попавший в фильм "Годы молодые". Однако на знак дружеских отношений и политической приверженности к Чехословакии, в 1959 году ресторан получил название "Прага".

Интересно, что после этого заведение ожидали некоторые изменения в архитектуре, кухне и т.д. Ведь ресторан стал едва ли не самым первым в Киеве с европейской кухней. Золотые времена "Праги" пришлись на 60-70-е годы. Тогда ресторан посещало немало элитных гостей, среди которых был даже принц Великобритании Филипп, герцог Эдинбургский и его дочь, принцесса Анна. Они прибыли в столицу на соревнования по конному спорту.

За время своего визита королевская семья не раз посещала "Прагу", очаровавшую их блюдами. Известно, что принцу Филиппу больше всего понравился украинский борщ с пампушками и котлета по-киевски, а принцессе Анне — осетрина отварная под польским соусом.

Новая жизнь "Праги" в Киеве

Однако, несмотря на славные времена, "Прагу" ожидал и темный период. Закрылся ресторан в 1989 году, и более 20 лет ждал восстановления. В 2009 году развалины ресторана перешли в частную собственность и ресторан начали восстанавливать. Архитектурный ансамбль заведения сделали в классическом стиле с неоампиром, но добавили и современные нотки. Заведение сохранило свою гранитную лестницу, колонны. А уже в 2011 году открыло дверь для посетителей.

Сейчас это один из самых популярных ресторанов столицы. Хотя цена блюд в "Праге" выше средних: завтраки стоят от 500 грн, блины 600 грн и выше, а борщ — почти 400 грн за порцию.

