В АТБ обвалились цены - скидки до 50%: какие 10 товаров можно купить дешевле

Купить товары по акционной цене можно еще всего несколько дней

В популярном украинском супермаркете "АТБ" действует неделя скидок на ряд востребованных товаров. Приобрести по сниженной цене можно от кофе и чая до мясных деликатесов и средств ухода.

Что нужно знать:

Украинцы могут сэкономить на отдельных позициях до 250 гривен.

Скидки варьируются от 10% до 50% в зависимости от товара

Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно купить в сети "АТБ" по скидкам до 17 февраля 2026 года. В этот список вошли колбасы, куриное филе, кофе, консервы и многое другое.

Кофе 140г Carte Noire растворимый сублимированный – старая цена: 501,50 грн, новая цена: 249,90 грн (скидка 50%)

Грейпфрут – старая цена: 72,95 грн/кг, новая цена: 64,95 грн/кг (скидка 10%)

Консервы 240г Онисс Паштет Печёночный – старая цена: 62,60 грн, новая цена: 43,50 грн (скидка 30%)

Гель для душа 250 мл Nivea Men "Заряд Чистоты" – старая цена: 149,90 грн, новая цена: 89,90 грн (скидка 40%)

Чай (20 пак x 2г) Ahmad Tea Классический черный – старая цена: 47,70 грн, новая цена: 30,80 грн (скидка 35%)

Филе бедра куриное в упаковке – старая цена: 268,99 грн/кг, новая цена: 214,89 грн/кг (скидка 20%)

Колбаса 420г Мясная лавка / Своя линия "Губернская" – старая цена: 143,90 грн, новая цена: 85,90 грн (скидка 40%)

Колбаса 0,55 кг Мясная лавка / Своя линия "Докторская" – старая цена: 187,80 грн, новая цена: 111,90 грн (скидка 40%)

Соус 180г Gusto Чесночный 30% – старая цена: 35,90 грн, новая цена: 23,90 грн (скидка 33%)

Крем для бритья 65 мл Arko Cool – старая цена: 68,50 грн, новая цена: 42,30 грн (скидка 38%)

Скидки в "АТБ" до 17 февраля 2026

Почему магазины предлагают скидки на товары?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых товаров. Когда поступают свежие партии, магазины стараются быстрее распродать старые позиции, чтобы освободить полки.

Привлечение покупателей. Скидки стимулируют покупать больше или пробовать новые продукты, которые раньше могли остаться незамеченными.

Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

В то же время иногда акции действуют на товары, у которых вскоре закончится срок годности.

