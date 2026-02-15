В АТБ обвалились цены - скидки до 50%: какие 10 товаров можно купить дешевле
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Купить товары по акционной цене можно еще всего несколько дней
В популярном украинском супермаркете "АТБ" действует неделя скидок на ряд востребованных товаров. Приобрести по сниженной цене можно от кофе и чая до мясных деликатесов и средств ухода.
Что нужно знать:
- Украинцы могут сэкономить на отдельных позициях до 250 гривен.
- Скидки варьируются от 10% до 50% в зависимости от товара
- Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам
В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно купить в сети "АТБ" по скидкам до 17 февраля 2026 года. В этот список вошли колбасы, куриное филе, кофе, консервы и многое другое.
- Кофе 140г Carte Noire растворимый сублимированный – старая цена: 501,50 грн, новая цена: 249,90 грн (скидка 50%)
- Грейпфрут – старая цена: 72,95 грн/кг, новая цена: 64,95 грн/кг (скидка 10%)
- Консервы 240г Онисс Паштет Печёночный – старая цена: 62,60 грн, новая цена: 43,50 грн (скидка 30%)
- Гель для душа 250 мл Nivea Men "Заряд Чистоты" – старая цена: 149,90 грн, новая цена: 89,90 грн (скидка 40%)
- Чай (20 пак x 2г) Ahmad Tea Классический черный – старая цена: 47,70 грн, новая цена: 30,80 грн (скидка 35%)
- Филе бедра куриное в упаковке – старая цена: 268,99 грн/кг, новая цена: 214,89 грн/кг (скидка 20%)
- Колбаса 420г Мясная лавка / Своя линия "Губернская" – старая цена: 143,90 грн, новая цена: 85,90 грн (скидка 40%)
- Колбаса 0,55 кг Мясная лавка / Своя линия "Докторская"– старая цена: 187,80 грн, новая цена: 111,90 грн (скидка 40%)
- Соус 180г Gusto Чесночный 30% – старая цена: 35,90 грн, новая цена: 23,90 грн (скидка 33%)
- Крем для бритья 65 мл Arko Cool – старая цена: 68,50 грн, новая цена: 42,30 грн (скидка 38%)
Почему магазины предлагают скидки на товары?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых товаров. Когда поступают свежие партии, магазины стараются быстрее распродать старые позиции, чтобы освободить полки.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют покупать больше или пробовать новые продукты, которые раньше могли остаться незамеченными.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
В то же время иногда акции действуют на товары, у которых вскоре закончится срок годности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Сильпо" рухнула цена на популярный продукт. Сейчас он стоит намного дешевле, чем в других магазинах.