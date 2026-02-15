Рус

Банка грибів за 2999 гривень в магазині спантеличила TikTok: де це продають та чому так дорого

Вадим Михальченко
Читать на русском
Ціни на білі гриби в Україні стають предметом дискусій Новина оновлена 15 лютого 2026, 22:13
Ціни на білі гриби в Україні стають предметом дискусій. Фото Колаж "Телеграфу"

Білий гриб вважається елітним у своєму класі

Однією з найулюбленіших закусок українців є мариновані білі гриби. Однак ціни на цей продукт можуть когось шокувати.

У мережі TikTok оприлюднене відео, яке викликало дискусії серед користувачів. На ньому показана п'ятилітрова банка маринованих білих грибів за ціною 2999 гривень.

Що потрібно знати:

  • В мережі показали, за скільки продають п'ятилітрову банку білих грибів в одному з магазинів
  • Вартість грибів складає 2999 гривень
  • Ця ціна спровокувала суперечки серед користувачів соцмережі

На кадрах видно полицю маркету та банку об'ємом 5 літрів, наповнену білими грибами. Її ціна — 2 999 гривень.

"Гриби білі Карпатські", — зазначено на ціннику.

@new.england.parkl #гриби #новаанглия #паркленд #зеленалавка ♬ original sound - RonniesFamilyShow

Як відреагували в соцмережі

Ціна на цей продукт виклакала бурхливе обговорення. Користувачі розділились на два табори: тих, хто вважає ціну надто високою та тих, хто має протилежну думку.

"Дешевше поїхати в Карпати і самім їх назбирати";

"То значить в мене в погребі 50к стоїть";

"Такі гроші за банку грибів???? Ви що там усі рехнулися? Ті гриби з Марса? Чи такі вже важливі в раціоні????";

"Ціна грибів літом 300 грн, то чому дивуватись що зимою мариновані в банці щей націнки. Думаю норм ціна булаб десь 2 к. — 2.2 к";

"Да ви чого…ну ви чого";

"За такі гроші краще самому назбирати", — зазначають користувачі.

Дехто з коритсувачів вважає ціну зависокою
Водночас, дехто притримується іншої думки. Користувачі підрахували, що ціна банки грибів в 0,5 літра буде коштувати 299 гривень, що є прийнятним для такого продукту.

"Ну це не дорого. Хто пише зворотнє. Підіть спробуйте назбирати таких маленьких грибів, шоб вони були без червів, закрийте, а потім продавайте по 8 грн";

"5л — 2999 грн, 0.5л — 299 грн дорого?"

"Хто не збирав не зрозуміє, то ще й з Закарпаття";

"Пенсіонерам саме то";

"За 3 к 5 л білих грибів, де це продається, поїду куплю штук 10, щоб у Карпатах не переплачувати";

"Щось мало коштують)))). Були б тисяч так 15, зразу б купив", — пишуть користувачі.

Деякі користувачі не вважають таку ціну зависокою
Магазин екопродуктів

Варто зазначити, що цей товар представлений в магазині натуральних продуктів "Зелена Лавка". Він спеціалізується на продажу натуральних продуктів без цукру, глютену та штучних добавок.

Гриби білі карпатські
Гриби білі карпатські

Також додамо, що, враховуючи ціни на білі гриби в Україні, вартість банки грибів не виглядає надто захмарною. В середньому, їх продають по 250 грн за 0,5 л, що робить ціну в 3 тисячі гривень за 5 літрів грибів об'єктивною.

Середні ціни на білі гриби в Україні
Середні ціни на білі гриби в Україні. Фото Скріншот

