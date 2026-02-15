Банка грибів за 2999 гривень в магазині спантеличила TikTok: де це продають та чому так дорого
Білий гриб вважається елітним у своєму класі
Однією з найулюбленіших закусок українців є мариновані білі гриби. Однак ціни на цей продукт можуть когось шокувати.
У мережі TikTok оприлюднене відео, яке викликало дискусії серед користувачів. На ньому показана п'ятилітрова банка маринованих білих грибів за ціною 2999 гривень.
Що потрібно знати:
- В мережі показали, за скільки продають п'ятилітрову банку білих грибів в одному з магазинів
- Вартість грибів складає 2999 гривень
- Ця ціна спровокувала суперечки серед користувачів соцмережі
На кадрах видно полицю маркету та банку об'ємом 5 літрів, наповнену білими грибами. Її ціна — 2 999 гривень.
"Гриби білі Карпатські", — зазначено на ціннику.
Як відреагували в соцмережі
Ціна на цей продукт виклакала бурхливе обговорення. Користувачі розділились на два табори: тих, хто вважає ціну надто високою та тих, хто має протилежну думку.
"Дешевше поїхати в Карпати і самім їх назбирати";
"То значить в мене в погребі 50к стоїть";
"Такі гроші за банку грибів???? Ви що там усі рехнулися? Ті гриби з Марса? Чи такі вже важливі в раціоні????";
"Ціна грибів літом 300 грн, то чому дивуватись що зимою мариновані в банці щей націнки. Думаю норм ціна булаб десь 2 к. — 2.2 к";
"Да ви чого…ну ви чого";
"За такі гроші краще самому назбирати", — зазначають користувачі.
Водночас, дехто притримується іншої думки. Користувачі підрахували, що ціна банки грибів в 0,5 літра буде коштувати 299 гривень, що є прийнятним для такого продукту.
"Ну це не дорого. Хто пише зворотнє. Підіть спробуйте назбирати таких маленьких грибів, шоб вони були без червів, закрийте, а потім продавайте по 8 грн";
"5л — 2999 грн, 0.5л — 299 грн дорого?"
"Хто не збирав не зрозуміє, то ще й з Закарпаття";
"Пенсіонерам саме то";
"За 3 к 5 л білих грибів, де це продається, поїду куплю штук 10, щоб у Карпатах не переплачувати";
"Щось мало коштують)))). Були б тисяч так 15, зразу б купив", — пишуть користувачі.
Магазин екопродуктів
Варто зазначити, що цей товар представлений в магазині натуральних продуктів "Зелена Лавка". Він спеціалізується на продажу натуральних продуктів без цукру, глютену та штучних добавок.
Також додамо, що, враховуючи ціни на білі гриби в Україні, вартість банки грибів не виглядає надто захмарною. В середньому, їх продають по 250 грн за 0,5 л, що робить ціну в 3 тисячі гривень за 5 літрів грибів об'єктивною.
