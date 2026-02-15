Ловушка для туристов: украинка показала, какие именно "карпатские" вина продают в Буковеле (видео)
Местные предприниматели не прочь заработать на туристах
В сети появилось видео, как в Буковеле местные дельцы обманывают туристов. Вместо натурального "домашнего" вина им продают самый дешевый заменитель.
Десять литров такого "винного напитка" стоят меньше, чем бутылка обыкновенного вина. Соответствующие кадры обнародованы в сети TikTok.
Что нужно знать:
- В сети появилось видео, на котором вместо настоящего вина разливают подделку
- Продукция этой марки продается в 10 литровых пакетах
- Цена так называемого "винного напитка" не превышает 61 гривны за литр
На видео девушка подходит к торговой точке за прилавком которой сидит мужчина. Он не стесняясь разливает по бутылкам якобы "домашнее" вино из 10-литровой коробки.
"Что вы знаете о винах и наливках в Буковеле", — написала автор видео.
Цветовая гамма коробки очень напоминает упаковку одной из марок. Это марка винных напитков Fruigio. Как отмечается на сайте, ароматизированные винные напитки Fruigio упаковывают в удобные 10-литровые коробки Bag-in-Box. Это обеспечивает удобство хранения и использования, а также помогает сберечь качество и свежесть напитка.
Тем не менее, цена продукции сразу вызывает подозрения. Десять литров напитка стоят 610 гривен. То есть, 61 гривна за литр.
Следует добавить, что этот напиток также продается в известной торговой сети, представительства которой находятся в Киеве, Днепре, Одессе и других областях Украины.
Что говорят профессиональные сомелье
Сомелье Алина Пухальская объяснила, от каких видов вина следует держаться как можно дальше, чтобы избежать неприятностей. И на первое место она поставила так называемые "винные напитки".
"Часто в супермаркетах они стоят рядом с настоящими винами и по внешнему виду кажутся такими же, но на самом деле это только винный напиток — имитация вина. Настоящее вино — это натуральный продукт, изготовленный путем брожения виноградного сока. Никаких примесей, кроме диоксида серы, должен использоваться для стабилизации вина. обычных сухофруктах", — сказала Пухальская.
В то же время, по ее словам, винный напиток содержит не только виноградные виноматериалы, но и сок других плодов, ягод, фруктов или зерновых культур, а также добавки в виде этилового, коньячного, плодового, виноградного спиртов. Также там возможно присутствие дополнительного сахара, воды, ароматизаторов, бесконечное количество сульфатов и красителей, чтобы хоть как-то создать вкус.
"Такой состав может не только испортить вкус, но и негативно повлиять на ваше здоровье. Поэтому, если видите на этикетке надпись "винный напиток", лучше отказаться от покупки, особенно если цена кажется слишком привлекательной — цена ведь соответствует качеству", — посоветовала сомелье.
