Ловушка для туристов: украинка показала, какие именно "карпатские" вина продают в Буковеле (видео)

Местные предприниматели не прочь заработать на туристах

В сети появилось видео, как в Буковеле местные дельцы обманывают туристов. Вместо натурального "домашнего" вина им продают самый дешевый заменитель.

Десять литров такого "винного напитка" стоят меньше, чем бутылка обыкновенного вина. Соответствующие кадры обнародованы в сети TikTok.

Что нужно знать:

В сети появилось видео, на котором вместо настоящего вина разливают подделку

Продукция этой марки продается в 10 литровых пакетах

Цена так называемого "винного напитка" не превышает 61 гривны за литр

На видео девушка подходит к торговой точке за прилавком которой сидит мужчина. Он не стесняясь разливает по бутылкам якобы "домашнее" вино из 10-литровой коробки.

"Что вы знаете о винах и наливках в Буковеле", — написала автор видео.

Цветовая гамма коробки очень напоминает упаковку одной из марок. Это марка винных напитков Fruigio. Как отмечается на сайте, ароматизированные винные напитки Fruigio упаковывают в удобные 10-литровые коробки Bag-in-Box. Это обеспечивает удобство хранения и использования, а также помогает сберечь качество и свежесть напитка.

Ассортимент винных напитков этой марки

Тем не менее, цена продукции сразу вызывает подозрения. Десять литров напитка стоят 610 гривен. То есть, 61 гривна за литр.

Цена напитка за 10 литров

Следует добавить, что этот напиток также продается в известной торговой сети, представительства которой находятся в Киеве, Днепре, Одессе и других областях Украины.

В розничной сети продают напиток даже дешевле

Что говорят профессиональные сомелье

Сомелье Алина Пухальская объяснила, от каких видов вина следует держаться как можно дальше, чтобы избежать неприятностей. И на первое место она поставила так называемые "винные напитки".

"Часто в супермаркетах они стоят рядом с настоящими винами и по внешнему виду кажутся такими же, но на самом деле это только винный напиток — имитация вина. Настоящее вино — это натуральный продукт, изготовленный путем брожения виноградного сока. Никаких примесей, кроме диоксида серы, должен использоваться для стабилизации вина. обычных сухофруктах", — сказала Пухальская.

В то же время, по ее словам, винный напиток содержит не только виноградные виноматериалы, но и сок других плодов, ягод, фруктов или зерновых культур, а также добавки в виде этилового, коньячного, плодового, виноградного спиртов. Также там возможно присутствие дополнительного сахара, воды, ароматизаторов, бесконечное количество сульфатов и красителей, чтобы хоть как-то создать вкус.

"Такой состав может не только испортить вкус, но и негативно повлиять на ваше здоровье. Поэтому, если видите на этикетке надпись "винный напиток", лучше отказаться от покупки, особенно если цена кажется слишком привлекательной — цена ведь соответствует качеству", — посоветовала сомелье.

