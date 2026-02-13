Украинка показала странный, но действенный способ защитить обувь от промокания

Ноги всегда будут сухими

Защитить обувь от промокания и грязи можно без специальных средств с помощью того, что всегда под рукой. Это актуально уже сейчас, когда под ногами "реки" от снега, который начал активно таять с приходом потепления.

Одна из пользователей Instagram показала, как защитить обувь без специальных водоотталкивающих средств. На помощь придет кондиционер для волос. Также можно использовать косметический вазелин.

Кондиционер или вазелин следует тщательно растереть по поверхности обуви сухой губкой. Особое внимание следует уделить участку, где подошва соединяется с верхом обуви. Хорошо натереть рант — полоску, пришитую или приклеенную по периметру подошвы обуви, соединяя ее верх с подошвой.

После тщательного нанесения кондиционера на обувь нужно дать ему полностью высохнуть. Он не только защищает обувь от воды, но и смягчает ее.

Девушка показала, как работает ее лайфхак. Вода просто стекает с обуви, не проникая в нее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать обувь шипованной своими руками. Это оградит от падения на скользком льду.