Цветок с "двойным дном": стоит ли покупать гвоздики на День влюбленных

В День всех влюбленных украинцы традиционно штурмуют цветочные магазины, и каждый раз возникает вопрос, какие именно цветы уместно дарить, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. В этом году праздник выпадает на субботу, 14 февраля. Однако выбор букета остается делом тонким, особенно когда речь идет о таком противоречивом цветке, как гвоздика.

"Телеграф" расскажет, почему гвоздику не желательно дарить на День влюбленных. А также, что делать, если гвоздику купили.

Советское наследие против современных чувств

Для многих украинцев гвоздика до сих пор ассоциируется исключительно с официальными мероприятиями или, что хуже, с траурными церемониями. Этот устойчивый стереотип сформировался десятилетиями: в Советском Союзе красные гвоздики являлись символом Октябрьской революции и обязательным атрибутом Дня Победы. В послевоенное время они окончательно закрепились как знак памяти и скорби. Именно эти цветы чаще всего приносят к мемориалам или на кладбище, что создает тяжелый эмоциональный шлейф, совершенно неуместный для любви.

Красные гвоздики

Более того, флористическая традиция предостерегает от использования полосатых гвоздик. Считается, что если человек не успел извиниться перед усопшим за жизнь, эти цветы в траурном букете должны сделать это вместо него. Именно поэтому букет алых или пестрых гвоздик может вызвать у вашей второй половины двойные, а то и тревожные впечатления.

Новая жизнь "цветки богов"

Несмотря на сложный исторический контекст, сегодня флористы пытаются реабилитировать гвоздику, возвращая статус изысканного украшения. Исключением из "траурного правила" есть современные сортовые гвоздики необычных пастельных оттенков. Бдительно-розовые, персиковые, лавандовые или кофейные цветы в сложном дизайнерском букете выглядят стильно и дорого.

Букет гвоздик

Следует помнить, что во многих странах мира символика гвоздики кардинально иная – от знака настоящей любви и крепкой семьи до глубокого уважения. Ее научное название, Dianthus, переводится как "цветок богов", подчеркивающий его естественную красоту и невероятную стойкость. В весе такой букет может стоять до трех недель, напоминая о ваших чувствах значительно дольше хрупких тюльпанов.

Как не прогадать с выбором

Если вы планируете праздновать в эту субботу, 14 февраля, и рассматриваете гвоздики как вариант, эксперты советуют соблюдать несколько правил:

Избегайте классического красного цвета , чтобы не вызвать ассоциации с официальными праздниками прошлого.

, чтобы не вызвать ассоциации с официальными праздниками прошлого. Выбирайте монобукеты в современной упаковке (например, в крафтовой бумаге или стильных коробках) – это нивелирует "советский" вид цветка.

(например, в крафтовой бумаге или стильных коробках) – это нивелирует "советский" вид цветка. Используйте гвоздику как часть композиции, где она создает интересную фактуру рядом с розами или эвкалиптом.

Букет гвоздик в композиции

В конце концов, главное — это не сам цветок, а контекст. Современная флористика позволяет превратить даже самое стереотипное растение в символ нежности, если подойти к выбору с душой и знанием дела.

