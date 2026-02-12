Не тратьте деньги на букеты: посадите этот цветок, и он порадует вас уже на 8 Марта

До Международного женского дня 8 Марта осталось меньше месяца. Чтобы создать на праздник особую атмосферу, можно уже сейчас посадить этот цветок.

Занимает мало места, цветет почти месяц, ароматом, похожим на сирень, создает настроение радости, притягивает в дом благополучие. Все это про гиацинт.

Вам нужно только купить крупную луковицу гиацинта, посадить ее в хороший грунт и поставить на солнечное место. Для выгонки подготовленной луковицы потребуется всего 3-4 недели и вуаля — к 8 Марта ваших родных будет ждать сюрприз. Поверьте, для мамы, сестры или бабушки — цветок гиацинта станет настоящим подарком.

Луковицы гиацинта стоят недорого - а радовать цветением будут дольше, чем покупной букет

Важно: поливать гиацинт нужно аккуратно, чтобы вода не попадала в пазухи листьев. Иначе луковица может загнить.

Гиацинты быстро наращивают корни, даже в воде

Если появившийся цветонос будет выглядеть слабым, поставьте ему небольшую опору из деревянной шпажки или палочки из набора для суши. После начала цветения этот праздник можно будет продлить, если держать цветок в прохладных условиях (около 15 градусов).

Хитрость: если момент цветения нужно ускорить, для гиацинта создают температуру в 22 градуса тепла. Если нужно "придержать коней", горшок ставят в прохладное темное место.

В тепле гиацинты очень быстро растут и дают цветонос

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 7 видов зелени могут спокойно расти в горшках у вас на подоконнике.