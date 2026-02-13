Постановление об увеличении размера залога Богуслаеву приняли с нарушением — адвокат

Решение об установлении заоблачной суммы залога в размере 665 млн. 600 тысяч гривен для пенсионера Вячеслава Богуслаева было принято неправомерно. Такого мнения придерживается адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, первоначально судом было объявлено о залоге в размере 665 600 грн, однако уже через 10 минут секретарем судебного заседания было вынесено сразу два постановления. Второе касалось увеличения размера залога до 665,6 млн гривен — как исправление описки на основании ч.1 ст. 379 УПК РФ.

Ростислав Кравец подчеркивает, что согласно положениям этой же статьи вопрос о внесении исправлений должен решаться в судебном заседании. При этом все участники процесса должны быть проинформированы о дате, времени и месте заседания. Если лица, которым заранее уведомлены об этом, не появляются на рассмотрение, это не препятствует действиям суда по внесению исправлений.

"Конечно, никто и никому об этом не сообщал, — подчеркивает юрист. — Более того, две боковые судьи Сергиенко Г.Л. и Кравченко Я.В. сразу покинули не только зал судебного заседания, но и помещение суда на глазах журналистов и адвокатов, что ожидали вместе с конвоем текст постановления, и физически не могли участвовать в принятии этого определения об исправлении описки".

По словам Кравца, председательствующая судья Ада Педенко фактически единолично приняла решение об исправлении описки. Это серьезное нарушение.

"Кроме того, вопреки ч. 3 той же ст. 379 УПК Украины определение суда о внесении исправлений в судебное решение или отказ во внесении исправлений может быть обжаловано. Но в самом определении судья, по моему мнению, подделавшая судебное решение, отметила, что это определение не обжалуется".

Кравец подчеркнул, что в настоящее время сторона защиты Богуслаева собирается подавать в правоохранительные органы очередное заявление об отводе председательствующей по этому делу судьи, а также обращение по поводу вероятной подделки судебного определения Адой Педенко.

Адвокат также отметил, что фактически согласно нормам ч.1 ст. 400 УПК Украины, сумма залога для Вячеслава Богуслаева установлена в размере 665 600 грн, потому что постановление об исправлении описки не вступило в законную силу и обжалуется. При этом Нацбанк запрещает внесение этой суммы.