Сначала потеплеет, а потом засыплет снегом: когда во Львов снова придет "зима"

Дневная температура будет колебаться, возможно образование гололеда

Ближайшая неделя во Львове и области готовит неожиданные перепады. Несколько дней будет относительно тепло, но затем ожидаются резкие похолодания и снегопад.

Более подробный прогноз на каждый день дал ресурс "Ventusky". Согласно ему, в течение 11-14 февраля будет еще более или менее тепло, но погода начнет меняться уже с 15 февраля.

Когда в городе выпадет до 1 сантиметра снега

Днем, 11 февраля, ожидается относительно теплая погода без морозов. Температура поднимется до 0…+3 градусов, а ночью возможен небольшой мороз до -5 градусов. Осадков не предполагают.

Погода во Львове 11 февраля. Фото: скриншот с Ventusky

Четверг, 12 февраля, будет еще теплее — воздух прогреется до +3…+8 градусов. Ночью морозы не ожидаются, осадков тоже не будет.

Погода во Львове 12 февраля. Фото: скриншот с Ventusky

В пятницу, 13 февраля, дневная температура воздуха также прогреется до +5 градусов, хотя возле Самбира и Новояворовска будет около +9 градусов. Ночью небольшие морозы коснутся востока и юго-востока области. Возле Самбора и Дрогобыча возможен ледяной дождь.

Погода во Львове 13 февраля. Фото: скриншот с Ventusky

Суббота, 14 февраля, также будет теплой. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Ночью температура опустится до -2…+2 градусов. В этот день ожидается утренний туман.

Погода во Львове 14 февраля. Фото: скриншот с Ventusky

Воскресенье, 15 февраля, будет значительно холоднее. Дневная температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, ночью ожидается до -2. Ближе к вечеру в большей части области будет идти снег, местами с ледяным дождем.

Погода во Львове 15 февраля. Фото: скриншот с Ventusky

С понедельника, 16 февраля, морозы усилятся. Днем столбики термометров могут опуститься до -6 градусов, ночью — до -3. В ночные часы вероятен снег.

Погода во Львове 16 февраля. Фото: скриншот с Ventusky

Вторник, 17 февраля, останется морозным. Днем и ночью прогнозируют около -8 градусов по всей области. Ближе к вечеру снова начнется небольшой снег, который усилится ночью. Может выпасть до 1 сантиметра снега.

Погода во Львове 17 февраля. Фото: скриншот с Ventusky

Заметим, что синоптические радары могут быть неточными. Прогноз лучше проверять на сайте Укргидрометцентра.

