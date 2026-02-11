Во Львове резко потеплеет: почему сильно радоваться не стоит

В течение второй декады месяца в Украине пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и

Тепло в скором времени сменит холода во Львове. Однако "плюсы" будут кратковременными и умеренными.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, по мнению синоптиков сервиса Meteofor, уже с 12 февраля в областной центр придет волна потепления. Продлится она может до 15 числа. В этот период времени ожидается, что температура воздуха будет находиться на уровне 0+7 градусов. На протяжении всего этого времени возможны осадки в виде дождя.

Погода во Львове в феврале

Схожий прогноз дают и специалисты сайта Meteo.ua. Однако с одним отличием — потепление может быть не кратковременным, а стабильным, вплоть до конца месяца. С 12 по 28 февраля столбики термометров могут находится на уровне 0+11 градусов. В некоторые дни возможны осадки в виде дождя и снега.

Погода во Львове в феврале

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.

Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.

Погода в Украине

