Если бюджет до тысячи гривен: что подарить мужу на День святого Валентина

Интересные идеи подарков для мужчины на 14 февраля

День святого Валентина — праздник влюбленных, который отмечается 14 февраля. В этот день принято обмениваться поздравлениями и подарками с любимыми людьми. Однако бывает трудно выбрать презент, особенно в условиях ограниченного бюджета.

"Телеграф" рассказывает, что можно подарить мужу на 14 февраля, если ваш бюджет до 1000 гривен.

Топ-3 идеи, что подарить мужу на 14 февраля

Подарок для настроения

Подарите любимому необычные бокалы для виски или пива. Это один из самых популярных "мужских" подарков в Украине сейчас. Выглядит такой презент брутально и необычно. Идеально подходит для вечернего отдыха. Цена: От 600 до 950 грн.

Практичный гаджет

Хорошим вариантом подарка для мужчины станет повербанк или крутая термокружка. Если ваш муж постоянно в движении или часто работает вне дома, эти вещи станут для него незаменимыми. В пределах 1000 грн можно найти хорошие модели повербанков от брендов Baseus или Xiaomi. Что касается классной термокружки, то обратите внимание на бренды вроде Zojirushi или Tramps. Качественная кружка держит тепло до 6-8 часов. Цена: 700–950 грн.

Романтика с юмором

Подарите любимому "Чековую книжку желаний" + Набор носков с принтами. Если хочется чего-то более личного и менее серьезного, такой подарок станет отличным вариантом. Чековая книжка — это блокнот, где на каждом листке — "услуга", которую вы обязуетесь выполнить (например: "вечер компьютерных игр без ворчания", "массаж спины" или "его любимый ужин"). К такому блокноту можно добавить прикольные носки с забавными принтами. Весь набор обойдется в 400-600 грн, а на остаток можно купить его любимый кофе или сладости.

