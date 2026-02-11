Это прописано в правилах: должны ли пассажиры "Укрзализныци" убирать постель

В некоторых случаях сами проводники должны застелить кровать

Многие пассажиры "Укрзализныци" после поездки сразу складывают постель и сдают белье проводникам. Однако этого можно не делать.

Оказывается, убирать постельное белье в поезде пассажир не обязан – этим должен заниматься проводник. Об этом говорится в документе "Приказ министра транспорта №1196 от 27.12.2006 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", передали "Украинские Новости".

В правилах четко указано: сдавать и собирать постельное белье – прямые обязанности проводника. Для пожилых людей, пассажиров с инвалидностью, родителей с детьми или больных сотрудники поезда должны еще и застелить кровать.

Эту информацию ранее подтвердили на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook и обратили внимание на другую проблему: пассажиры часто крадут вещи из поездов.

