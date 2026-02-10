Был одним из первых в шоу-бизнесе, кто сделал каминг-аут: куда пропал Кость Гнатенко и как он сейчас выглядит

Пик его популярности пришелся на конец 90-х

Кость Гнатенко — поэт, шоумен, телеведущий и композитор. Он был одним из первых в украинском шоу-бизнесе, кто сделал каминг-аут и признался в своей гомосексуальности. Кость стал широко известен 90-х, он бул ведущим ток-шоу "Бар "Черный кот" на телеканале "Интер".

"Телеграф" рассказывает, куда пропал Кость Гнатенко, где он сейчас, как выглядит и чем занимается.

Кость Гнатенко — что о нем известно?

Константин Гнатенко родился 8 мая 1961 года в Винницкой области, сейчас ему 64 года. Он с детства проявлял талант к стихам и творчеству, однако окончил медучилище и планировал работать в медицине.

Кость Гнатенко. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

Вскоре он погрузился в культурно-художественную жизнь. Окончил Винницкое училище культуры, а после окончания театральной студии в 1983 году поступил в Киевский государственный университет им. Шевченко на филологию.

Гнатенко стал широко известным в середине 90-х как ведущий провокационного ток-шоу "Бар "Черный кот" на "Интере". Также он работал в программах на телеканалах УТ-1 и ТЕТ.

Кость Гнатенко. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

Кроме карьеры телеведущего и шоумена Кость развивался и как писатель, композитор и поэт. Он написал много хитов для украинских артистов эстрады. В 1990-х выпустил собственный альбом "Стильний чувачок".

Кость Гнатенко является членом Национального союза писателей Украины. Он пишет как взрослые стихи, так и сказки для детей.

Где сейчас Кость Гнатенко?

По данным из соцсетей, поэт живет в Киеве и часто выходит на связь с поклонниками, записывая видео. В этих роликах Гнатенко читает свои стихи и делится историями из своей жизни. Он выглядит позитивным и жизнерадостным.

Кость Гнатенко с Ириной Билык. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

Гнатенко называет себя "пенсионером", но продолжает активно работать. Основной доход ему приносит клубная деятельность — он организует мероприятия и выступает в качестве арт-директора в киевских клубах.

Также шоумен занимается организацией творческих вечеров и благотворительных мероприятий. Он продолжает писать музыку и стихи и планирует постановку моноспектакля на основе своих стихов.

Кость Гнатенко и Андрей Кравчук. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

