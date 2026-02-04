Самое дешевое и тайное в мире: почему метро Северной Кореи называют секретным (фото)

Это метро давно привлекает внимание многих из-за своей закрытости

Метрополитен в столице Северной Кореи городе Пхеньян состоит из двух линий общей длиной 22,5 км и является одной из самых глубоких в мире. Его также называют секретным объектом и на это есть сразу несколько причин.

Что нужно знать:

Первая очередь метрополитена была открыта 9 сентября 1973 года

Пхеньянское метро считается самым дешёвым в мире

Долгое время иностранцам разрешали посещать лишь две станции

В этом материале "Телеграф" рассказывает историю строительства метрополитена, его особенности и загадочные детали, связанные с подземкой.

Согласно информации из открытых источников, строительство началось в 1965 году, однако во время проходки тоннеля под рекой Тэдонган произошла крупная авария, в которой, по предположениям, погибли более 100 рабочих. Эта часть линии так и не была открыта, и теперь вся сеть расположена на западном берегу реки.

9 сентября 1973 года первая очередь метрополитена была открыта и введена в эксплуатацию, ставшим первым метро на Корейском полуострове.

Метро в Северной Корее. Фото: Википедия

Когда в 1970-х годах началось движение поездов метро, ​​использовались новые пассажирские вагоны DK4 , изготовленные для Северной Кореи китайской фирмой Changchun Railway Vehicles.

Метро в Северной Корее - марка. Фото: Википедия

Сегодня система состоит из двух линий общей длиной 22,5 км и является одной из самых глубоких в мире — станции находятся на 100–120 метров под землёй, что позволяет использовать метро в качестве убежища в чрезвычайных ситуациях.

Метро в Северной Корее. Фото: Википедия

Пхеньянский метрополитен имеет свой собственный музей, расположенный недалеко от станции "Чонсын", в котором представлена обширная экспозиция об истории этого метро.

Фрески у входа в метро. Фото: Википедия

Фрески у входа в метро. Фото: Википедия

Интересные факты:

Пхеньянское метро — самое дешёвое в мире , проезд стоит всего 5 северокорейских вон, то есть около 0,005 $. Для оплаты проезда используются жетоны и магнитные билеты со штрих-кодами. На всех станциях установлены турникеты китайского производства.

, проезд стоит всего 5 северокорейских вон, то есть около 0,005 $. Для оплаты проезда используются жетоны и магнитные билеты со штрих-кодами. На всех станциях установлены турникеты китайского производства. Вместо традиционных люстр или вертикальных светильников станции освещаются светящимися элементами балюстрад

Ранее можно было посетить только 2 станции, но с 2014 года ограниченно стали доступны все 17 станций

Метро в Северной Корее. Фото: Википедия

Не метро, а секретный объект?

Согласно информации из открытых источников, метрополитен якобы имеет статус секретного объекта. Причин на это сразу несколько:

Станции расположены на глубине 100–120 метров , что позволяет использовать метро как убежище от авиаударов и ядерной угрозы . Это делает его частью системы гражданской обороны.

, что позволяет использовать метро как . Это делает его частью системы гражданской обороны. Метрополитен рассматривается не только как транспорт, но и как элемент военной инфраструктуры . Планировка, тоннели и технические зоны не раскрываются публично.

. Планировка, тоннели и технические зоны не раскрываются публично. Даже сейчас туристам недоступны депо, служебные помещения и часть переходов.

Некоторые станции, например "Кванмён", были полностью закрыты и исчезли из публичного использования, что усиливает ощущение секретности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как может выглядеть метро в Сумах и почему это не фантастика.