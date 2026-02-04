Самое дешевое и тайное в мире: почему метро Северной Кореи называют секретным (фото)
Это метро давно привлекает внимание многих из-за своей закрытости
Метрополитен в столице Северной Кореи городе Пхеньян состоит из двух линий общей длиной 22,5 км и является одной из самых глубоких в мире. Его также называют секретным объектом и на это есть сразу несколько причин.
Что нужно знать:
- Первая очередь метрополитена была открыта 9 сентября 1973 года
- Пхеньянское метро считается самым дешёвым в мире
- Долгое время иностранцам разрешали посещать лишь две станции
В этом материале "Телеграф" рассказывает историю строительства метрополитена, его особенности и загадочные детали, связанные с подземкой.
Согласно информации из открытых источников, строительство началось в 1965 году, однако во время проходки тоннеля под рекой Тэдонган произошла крупная авария, в которой, по предположениям, погибли более 100 рабочих. Эта часть линии так и не была открыта, и теперь вся сеть расположена на западном берегу реки.
9 сентября 1973 года первая очередь метрополитена была открыта и введена в эксплуатацию, ставшим первым метро на Корейском полуострове.
Когда в 1970-х годах началось движение поездов метро, использовались новые пассажирские вагоны DK4 , изготовленные для Северной Кореи китайской фирмой Changchun Railway Vehicles.
Сегодня система состоит из двух линий общей длиной 22,5 км и является одной из самых глубоких в мире — станции находятся на 100–120 метров под землёй, что позволяет использовать метро в качестве убежища в чрезвычайных ситуациях.
Пхеньянский метрополитен имеет свой собственный музей, расположенный недалеко от станции "Чонсын", в котором представлена обширная экспозиция об истории этого метро.
Интересные факты:
- Пхеньянское метро — самое дешёвое в мире, проезд стоит всего 5 северокорейских вон, то есть около 0,005 $. Для оплаты проезда используются жетоны и магнитные билеты со штрих-кодами. На всех станциях установлены турникеты китайского производства.
- Вместо традиционных люстр или вертикальных светильников станции освещаются светящимися элементами балюстрад
- Ранее можно было посетить только 2 станции, но с 2014 года ограниченно стали доступны все 17 станций
Не метро, а секретный объект?
Согласно информации из открытых источников, метрополитен якобы имеет статус секретного объекта. Причин на это сразу несколько:
- Станции расположены на глубине 100–120 метров, что позволяет использовать метро как убежище от авиаударов и ядерной угрозы. Это делает его частью системы гражданской обороны.
- Метрополитен рассматривается не только как транспорт, но и как элемент военной инфраструктуры. Планировка, тоннели и технические зоны не раскрываются публично.
- Даже сейчас туристам недоступны депо, служебные помещения и часть переходов.
- Некоторые станции, например "Кванмён", были полностью закрыты и исчезли из публичного использования, что усиливает ощущение секретности.
